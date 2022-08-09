بيراميدز يفوز على غزل المحلة بهدفين في الدوري

حقق الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز فوزا مهما على غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت على استاد المحلة، ضمن منافسات اليوم الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وسجل بيراميدز هدفا مبكرا في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول عن طريق فخري لكاي بعد تمريرة متقنة من إسلام عيسى.

رغم ضغوط غزل المحلة، انتهى الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء لبيراميدز.

وفي هجمة مرتدة، تمكن إسلام عيسى من تسجيل الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 71.

كان تشكيل الأهرامات على النحو التالي

حارس المرمى أحمد الشناوي.

الدفاع أحمد توفيق – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي.

الوسيط هشام محمد – إسلام عيسى – محمد صادق – إبراهيم عادل.

الهجوم فخر الدين بن يوسف – فخري لكاي.

وبالفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في 30 مباراة، ليحتل المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز، بعد الزمالك المتصدر برصيد 69 نقطة في 29 مباراة.

رصيد غزل المحلة عالق عند 30 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع عشر.