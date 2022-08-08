بيراميدز ينافس الزمالك لضم ميسي الدوري المصري

ودخل نادي بيراميدز، في الساعات الماضية، منافسة قوية مع نظيره الزمالك للاستيلاء على خدمات أحد أوائل لاعبي فريق نادي الاتحاد لكرة القدم بالإسكندرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تلقى أحمد عادل ميسي نجم الاتحاد من الإسكندرية، عددًا من العروض القوية بعد ظهوره اللافت لقائد الثغر هذا الموسم أبرزها أندية الزمالك وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وأكدت تقارير صحفية أن اللاعب يركز بشكل كامل في الوقت الحالي مع فريق الاتحاد من الإسكندرية، لحسم موقفه النهائي في مغادرة صاحب البلاد نهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن عدة مسئولين من ناديي الزمالك وبيراميدز قد تواصلوا بالفعل مع اللاعب، وأن الأخير دعاه للانضمام إلى أحدهم في ظل رغبته الشديدة في ترك صفوف اتحاد الإسكندرية في ميركاتو الصيف الحالي.

وفي سياق متصل، يعتزم مديرو بيراميدز الاستحواذ على خدمات بعض لاعبي الأهلي، وكذلك مجلس ريد كاسل الذي يريد التعاقد مع إبراهيم عادل نجم فريق السماء الزرقاء الموسم المقبل.

عرض مسئولو بيراميدز على النادي الأهلي مليوني دولار والثنائي أحمد سيد غريب ومحمود كهربا، مقابل قبول انتقال إبراهيم عادل إلى ريد كاسل في الموسم الجديد.

بيراميدز يصر على الحصول على خدمات اللاعب الشاب أحمد سيد غريب في السوق الصيفي الحالي.