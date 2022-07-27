بيراميدز يهدد صدارة الزمالك بفوز ثمين على البنك الأهلي

واصل فريق بيراميدز انتصاراته وحقق فوزًا ثمينًا على حساب فريق البنك الأهلي، بهدف لم يرد عليه، في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2022. الموسم.

بيراميدز يهزم البنك الأهلي

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي بالتعادل السلبي، بعد فشل لاعبي الفريقين في الاستفادة من الهجمات التي تعرضوا لها وترجمتها إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل رمضان صبحي الهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 71 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في مسيرته في الدوري الممتاز.

تصنيف الفريقين في الدوري المصري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى 59 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر برصيد 60 نقطة.

فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز السابع.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

وسيلتقي فريق بيراميدز مع نظيره الزمالك الاثنين المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي يوم الاثنين المقبل.