بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضاته لضم طارق حامد

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن دخول ناديه في مفاوضات تشمل طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

حقيقة مفاوضات الهرم مع طارق حامد

وقال هاني سعيد في تصريحات صحفية إن ما تردد عن مفاوضات بيراميدز مع طارق حامد نجم الزمالك خاطئ تماما.

وأكدت تقارير إعلامية توقيع عقود انتقال طارق حامد لنادي الاتحاد السعودي.

هل الزمالك يتفاوض مع نبيل دونجا

وأكد هاني سعيد أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع إدارة ناديه لشراء نبيل عماد دونجا نجم الفريق، وأكد أن الاستغناء عن أي لاعب أو بيعه سيكون وفقا لسياسة الإدارة والجهاز الفني للنادي. نادي بيراميدز.

رمضان صبحي يخطط لمغادرة الأهرامات

وكشف هاني سعيد أن رمضان صبحي لاعب الفريق يرغب في تجربة الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة، مؤكدا أن إدارة ناديه لا تهتم، موضحا أنه في حال فضل الرحيل ستكون الأولوية للاحتراف.