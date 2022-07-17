بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضاته مع كهربا

علق مسئولو نادي بيراميدز على الأنباء المتداولة بشأن ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نفى مسؤولو بيراميدز فتح مفاوضات مع محمود كهربا لضمه لصفوف النادي الأهلي بالدورة المقبلة.

وأكد مسئولو النادي السماوي أن ما تردد عن التعاقد مع “الكهرباء” غير منطقي، مشيرين إلى أن اللاعب رهن الاعتقال بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يمكن لأي ناد التفاوض معه على عقد.

قررت لجنة الانضباط بالفيفا إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “الكهرباء” لمدة 6 أشهر.

جاء عقوبة كهربا لعدم دفع غرامة محكمة الزمالك الرياضية الدولية قبل أن يعلن الأمير مرتضى منصور الخبر رسميًا على موقع الزمالك الإلكتروني.

محمود كهربا ينتظر إيجاد حل لأزمته مع نادي الزمالك لتجنب عقوبة الإيقاف بسبب رسوم القلعة البيضاء.