بيرس مورغان يهاجم ناشطة نباتية على الهُواء.. ويتناول شطيرة برغر

فاجأ الصحفِيْ البريطاني الشهِيْر بيرس مورغان المشاهدين بتناوله شطيرة، على الهُواء مباشرة على شاشة التلفزيون، خلال حواره مع الناشطة النباتية أورلا كوغلان، فِيْ حلقة برنامجه “بيرس مورغان غير مؤمن”.

فِيْ التفاصيل، استضاف مورغان الناشط كوجلان للحديث عَنّْ حادثة إلقاء الطلاء الأبيض على البرلمان البريطاني من قبل مجموعة من النشطاء النباتيين المناهضين للحوم، لإيصال رسالة تعبر عَنّْ رفضهم لمن يشربون الحليب.

النباتيون يدمرون الكوكب.

عَنّْدما دافع كوغلان عَنّْ تصرفات النشطاء النباتيين، أخرج المقدم التلفزيوني الشهِيْر المحادثة عَنّْ مسارها بسؤال الناشط، “لماذا لا يهتم النباتيون بالنحل”

وفقًا لـ Wales Online، من المعروف أن النحل يموت بأعداد كبيرة أثناء تلقيح بعض المحاصيل، مثل الأفوكادو. يبدو أن بيرس كان يجادل بأن النباتيين لا يهتمون بالنحل لأنهم يأكلون الأفوكادو.

قال بيرس وهُو يصرخ فِيْ الناشط كوغلان “إنك تدمر الكوكب، وتقتل مليارات النحل، ولا أفهم ذلك”.

وختم “جوابي على تدمير كل هذه الأشياء هُو أن يكون لدي بيج ماك، لأنك تعرف ماذا إنها دولة حرة، إنها ديمقراطية ويسمح لي بأكل اللحوم ويسمح لي بالتأكيد بأكل اللحوم عَنّْدما يقتل شخص ما النحل لإطعام الأفوكادو لأدمغته “.

لايف بيج ماك فود

قام موظف غير مؤمن فِيْ شركة بيرس مورغان بتسليم ماكدونالدز بيج ماك شخصيًا إلَّى مورغان، الذي أنهى العرض وهُو يأكل “هامبرغر” كَمْا أوضح كوجلان سبب ضرر اللحوم على كوكب الأرض.

مقطع الفِيْديو الذي يوثق ذلك المشهد من عرض بيرس مورغان انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، فِيْ جميع أنحاء العالم، إلَّى الدول العربية، حيث كان لمستخدمي “مواقع التواصل الاجتماعي” نصيب من التعليقات حول هذا الموضوع.

تراوحت التعليقات من أحد مؤيدي مورغان إلَّى آخرين ممن يعتقدون أن النظام الغذائي النباتي سيصبح حتمًا حَقيْقَة واقعة فِيْ الأيام المقبلة. ومن بينها “أفضل نظام غذائي لنباتي الجسم، ولكن هذا غير مقبول حاليًا من قبل المجتمع، ولكن بعد عشرين عامًا سيصبح أمرًا مهمًا وضروريًا للمجتمع”.

بينما قال آخر إن “النباتيين حرموا ما أباح الله، فِيْحرمون أنفسهم وأجسادهم من جميع الأطعمة النافعة، والأغذية من أربع فئات، وكلها ضرورية لجسم الإنسان”.