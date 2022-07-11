“بيروت 303” ينتهِيْ بموت نادين الراسي والدموع تتصدر لقاء سلافة معمار بابنها

اختتم مسلسل “بيروت 303” تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي سمعان، بسعادة، سلسلة من 15 مواسم بقصص وشخصيات، خاصة لعائلة “عزيز فرج – عابد فهد”.

وتفاعل محبو المسلسل مع الخاتمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى البعض إعجابهم الشديد بوتيرة أحداث الحلقة الماضية وطريقة الحل، كَمْا أشاد الكثيرون بالأداء الرائع لأبطال المسلسل أمثال الفنان عابد. فهد، سلفا معمار، نادين الراسي، عبروا عَنّْ سعادتهم بالحل العادل لمصير كل هؤلاء الأبطال فِيْ المسلسل، وتأثر بعض المعجبين بمشهد لقاء معمار بابنها الوحيد فِيْ المسلسل.

فِيْما انتقد البعض نص “بيروت 303” وطرق التصوير المستخدمة فِيْه، وهُو أقرب إلَّى أسلوب تصوير مقاطع الفِيْديو، كَمْا يقولون.

بدأت الحلقة بكشف “عزيز عابد فهد” عَنّْ هُوية خاطف نجله “نجم” بخطف أحد أفراد العصابة والاعتراف بالحَقيْقَة. “لارا” بعد اعترافه بتفجير الطائرة بأنه المسؤول الوحيد عَنّْها، هرب “عزيز” و “لارا” و “نجم”.

“تاج سلافة معمار” تلتقي أخيرًا بابنها “نجم”، فتغلب الدموع من الجانبين على المشهد، حيث تحمل “تاج” ابنها على صدرها بحنان أمه وتغمره بقوة تطلب المغفرة. وتسمح بما حدث لها فِيْ الفترة الأخيرة.

توفِيْت “رزان نادين الراسي” بمفردها فِيْ منزلها، بعد انهِيْارها نتيجة ترك “عزيز” لها واكتشاف خيانتها لبعض الأطراف المعادية له، وكذلك “الطائف – معتصم النهار”. عائلته رُحلت قسراً من لبنان بقرار من مديرية الأمن اللبنانية.

وتقرر تاج أن تسامح زوجها، رغم كل ما حدث، تزوره فِيْ السجن وتدعمه مرة أخرى، وتنتهِيْ الحلقة بوضع يديها على يدي فهد من خلف قضبان السجن.

وهكذا تم الكشف عَنّْ الحقائق وثبت براءة نجم من التورط فِيْ الهجوم على طائرة “بيروت 303”.

ومن أبرز نجوم المسلسل عابد فهد، وسلافة معمار، ومعتصم النهار، ونادين الراسي، ومجدي مشموشي، وجيانا عيد، وجيري غزال، وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.