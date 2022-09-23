بيرول محذراً التدافع على أمن الطاقة يهدد بتحطيم الوحدة الأوروبية

وحذر الدول الأوروبية من التدافع من أجل أمن الطاقة هذا الشتاء، مهددًا بتحطيم وحدة الاتحاد الأوروبي وإثارة اضطرابات اجتماعية.

فِيْ مقابلة الخميس، خلال منتدى العمل العالمي حول الطاقة النظيفة فِيْ بيتسبرغ، قال بيرول إنه يخشى سيناريو “الغرب المتوحش” إذا قيدت الدول الأوروبية التجارة أو توقفت عَنّْ التعاون مع جيرانها بسبب المخاوف المتزايدة بشأن نقص الوقود.

وأضاف “ستكون العواقب وخيمة جدًا على قطاع الطاقة، وسيئة جدًا على الاقتصاد، وسيئة جدًا على الصعيد السياسي”، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وأوضح بيرول أن هناك سيناريوهِيْن، الأول الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيعملون فِيْ تضامن ويدعمون بعضهم البعض، أو سيناريو آخر هُو تركيز كل دولة على نفسها، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على ثقل الاتحاد الأوروبي حوله. العالم.

كَمْا حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية من التقاعس الأوروبي عَنّْ العمل بعد نجاح القارة فِيْ تكوين مخزون من الغاز الطبيعي قبل أشهر الشتاء عَنّْدما يصل الطلب إلَّى ذروته، لافتًا إلَّى أن الأزمة بالنسبة لأوروبا ستستمر أيضًا حتى عام 2023 بسبب ركود الإمدادات العالمية، واحتمال حدوث ذلك. المنافسة المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال من الصين وغيرها.