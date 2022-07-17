بيريرا يضغط على إدارة الهلال السعودي للرحيل

يضغط البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق الأول لنادي الهلال السعودي، على إدارة ناديه للمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي الرياضي السعودي، فلاح القحطاني، أن البرازيلي ماتيوس بيريرا لم يضيف أي شيء للهلال، رغم ارتفاع تكلفة العملية.

وأشار القحطاني في تصريحات متلفزة على برنامج “كوسيشا ديبورتيفا” على قناة “الرياضية 24″، إلى أن بيريرا كلفت خزينة الهلال 60 مليون يورو، ولم تظهر بالمستوى المطلوب، ولم تحدث أي فرق في الخطة الفنية. مستوى.

وأوضح “عندما احتاج الهلال إليه أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية، حصل على بطاقة حمراء في المباراة. أفعاله خارج الملعب تظهر أنه يريد الضغط على القائد للرحيل “.

وختم “الهلال لن يتمكن من تسويقه بنفس القيمة التي تم شراؤه بها، والحل هو نقله أو قبول النادي خسارته في العملية والتخلص منها”.