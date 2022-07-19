بيريرا يعاني “نفسيا” فِيْ الهلال.. وبن نافل يعوضه بـ”صفقة تاريخية”

يبدو أن أيام النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا، مع فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، قليلة جدًا. حسب آخر المستجدات.

وانضم بيريرا إلَّى الهلال، صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون لكرة القدم الأول، فِيْ أكبر عملية فِيْ تاريخ المملكة العربية السعودية، بقيمة تقدر بـ 90 مليون ريال.

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منذ أن أصبح قائدًا، سجل النجم البرازيلي الرائع 3 أهداف وصنع 14 هدفًا آخر، خلال 32 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* مستقبل بيريرا … وبديله فِيْ نادي الهلال

وبحسب الصحفِيْ الرياضي صالح الطريقي، فإن بيريرا يعاني “نفسيا” داخل نادي الهلال، ويريد “بقوة” الرحيل عَنّْ فريق كرة القدم الأول.

ونصح الطريقي، فِيْ تصريحات متلفزة، مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بـ “الاستغناء” عَنّْ النجم البرازيلي، لعدم تمكنه من الاندماج فِيْ فريق كرة القدم الأول، فِيْ ظل هذا الوضع. معاناة نفسية.

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وفِيْ السياق ذاته، أعلنت صحيفة “لانزا”، إبلاغ ماثيوز بيريرا، مدير فريق برشلونة، باستحالة بقائه داخل النادي.

وكشفت الصحيفة عَنّْ اتفاق نجم الهلال مع مديري نادي كورينثيانز البرازيلي ؛ للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول بمجرد مغادرة المملكة.

من ناحية أخرى، يبدو أن إدارة الهلال مصممة على تعويض بيريرا بـ “اتفاقية تاريخية” جديدة، خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الهلال قرر إغلاق صفقة تاريخية كبيرة بنسبة 15٪ حتى الآن. عَنّْدما تريد الانتهاء فِيْ أسرع وقت ممكن، أعلن ذلك بمجرد رفع عقوبة الحرمان من العقود من النادي.