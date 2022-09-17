بيريرا يكشف سر مستواه السيء مع الهلال.. ويتحدث عَنّْ “الدكة”

كشف النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا، صانع ألعاب نادي الهلال، سر “مستواه السيئ”، فِيْ موسمه الأول “2022-2022” مع الفريق.

وانضم بيريرا (26 عاما) إلَّى صفوف فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول، صيف 2022، من وست بروميتش ألبيون، فِيْ أغلى عملية فِيْ تاريخ المملكة “91 مليون ريال”.

اقرأ أيضا

“معاقبة الانتصار وانتهاء أزمة تعليقها الرسمي”. يرد الحمد الله

“صفقة البليحي مع النصر” .. حَقيْقَة أكبر خيانة فِيْ الملاعب السعودية

منذ وصوله إلَّى ليدرز كاسل، سجل النجم البرازيلي 3 أهداف وصنع 15 أخرى، خلال 38 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* تصريحات ماثيوز بيريرا عَنّْ مستواه مع الهلال

وفِيْ هذا السياق، أوضح بيريرا، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تعرض لـ “ظروف خاصة” أثرت على مستواه، فِيْ موسمه الأول مع الهلال.

وأكد ماثيوز بيريرا أنه تخلص من هذه الظروف، مع انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، واعدا الجماهِيْر بتقديم مستويات مبهرة خلال الفترة المقبلة.

أنظر أيضا

مفاجأة | مانشستر يونايتد يطلب نجم الهلال مقابل “26 مليون ريال”

وحول الجلوس على مقاعد البدلاء كثيرًا، قال نجم الهلال “بالطبع، لا أريد ذلك، أريد أن أكون دائمًا فِيْ الملعب”.

على الرغم من ذلك، أكد بيريرا، فإن أهم شيء بالنسبة له هُو ؛ الأمر متروك لأول فريق كرة قدم يحقق الانتصارات والبطولات، سواء لعب كلاعب أساسي أو كبديل.