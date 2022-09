بيرين سات وكَيْفَانش يتجولان خلال تصوير فلمهما.. قِصَّة حب منتظرة بينهما

لفتت النجمان التركيتان، بيرين سات وكَيْفَانج تاتليتوغ، انتباه متابعيهما، بعد أن نشر الحساب الرسمي لمنصة “نتفليكس” صورتين لهما معًا من مدينة نيويورك.

وظهر بيرين وكَيْفَانج وهما يسيران معًا فِيْ شوارع المدينة الأمريكية، حيث يتم تصوير أحداث الفِيْلم الجديد.

وترك حساب “نتفليكس” على تويتر تعليقًا على الصور قائلًا “بيرين سات وكَيْفَانج تاتليتوغ فِيْ شوارع نيويورك … هذا كل شيء”.

وجاءت الصور بعد أن انتهى الطاقم من تصوير مشاهدهم فِيْ تركيا وانتقلوا إلَّى الولايات المتحدة الأمريكية.

يترقب الجمهُور الفِيْلم بفارغ الصبر، لأنه يذكر ديو بيرين سات مع كَيْفَانج تاتليتوغ فِيْ أحد أشهر المسلسلات التركية، والمعروف فِيْ العالم العربي باسم “الحب الممنوع”، بعد 14 عامًا من عرضه الأول.

أكدت تقارير صحفِيْة تركية أن أحداث الفِيْلم الجديد، الذي سيعرض قريباً على “نتفليكس”، تدور حول قِصَّة حب بيرين وكَيْفَانج. من تأليف نوران إيفرين إيت وإخراج جونينك أويانك.

وكان الجمهُور قد تداول فِيْ وقت سابق صورة للنجمتين قيل إنها تعرض المقاطع الأولى من الفِيْلم الذي طال انتظاره، ويبدو أنها التقطت فِيْ تركيا.

وفِيْ سياق آخر، تواجه بيرين سات حاليًا اتهامات بالسرقة لمسلسلها “عطايا” الذي يبث على نفس المنصة.

اتهمت الكاتبة التركية إيس أوزباش طاقم المسلسل بسرقة أحداث روايتها “ملائكة السحر”.

يشار إلَّى أن بيرين سات تمكنت من تكوين قاعدة جماهِيْرية واسعة بسبب أدوارها البشرية التي تجبر المشاهد على التعاطف معها، وقدرتها على إعادة تجسيد الشخصيات إلَّى درجة الانضمام إليها.

ولد النجم التركي فِيْ 26 فبراير 1984 فِيْ أنقرة، وفِيْ عام 2004 شارك فِيْ أول مسلسل تلفزيوني من مسيرته بعَنّْوان “نعم، هناك حب حتى الموت”.

بعد ذلك، استمر عمل بيرين سات فِيْ التلفزيون والسينما. قدم ما يقرب من 9 مسلسلات تلفزيونية، من بينها “الحب فِيْ المنفى، سلطانة كوسم، الحب الممنوع، ذنب فاطمة جول وفِيْنجانزا”.

كَمْا شارك فِيْ 8 أفلام حتى الآن، بما فِيْ ذلك “Autumn Pains، Wings of the Night، My Own World، and Between Love and Revenge”.