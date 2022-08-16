بيزنس “سم العقارب”.. تجارة تركيا الرائجة فِيْ أوروبا

سم العقرب تجارة رائجة وذات أسعار مرتفعة فِيْ تركيا، حيث يوجد عدد من المزارع التي تستثمر فِيْ هذه التجارة التي يتم تصديرها إلَّى أوروبا.

فِيْ الصناديق البلاستيكية الشفافة المكدسة على جدران مختبر فِيْ مقاطعة شانلي أورفا الجنوبية الشرقية، يتم الاحتفاظ بآلاف العقارب، التي يستخرج العمال سمومها الباهظة لاستخدامها فِيْ إنتاج الأدوية.

يستخدم عمال المختبر ملاقطًا لإخراج العقارب من الصناديق والضغط عليها لانتظار قطرات صغيرة من السم للهروب من إبر القتلة.

يتم إطلاق القطرات فِيْ أوعية، ثم يتم تجميد السم وتحويله إلَّى مسحوق قبل بيعه.

قال مالك المزرعة، متين أورنلر، إن عقربًا واحدًا ينتج حوالي مليجرام من السم، ويمكن للمختبر الحصول على حوالي جرامين من السم يوميًا.

تحتوي مزرعة العقرب فِيْ Ornerler، التي افتتحت فِيْ عام 2022، على حوالي 20000 عقرب من عائلة Androctonus trekinsis، والتي وصفها مقال فِيْ مجلة Scorpion فِيْ عام 2022 بأنها متميزة.

قال أورنلر “إننا نربي العقارب والحليب (سمها) أيضًا”. “نجمد السم الذي نحصل عليه، ثم نحوله إلَّى مسحوق ونبيعه إلَّى أوروبا.”

وأضاف أن السم الذي يتم تصديره إلَّى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا يستخدم فِيْ إنتاج مستحضرات التجميل ومسكنات الآلام والمضادات الحيوية، موضحا أن سعر اللتر الواحد منه يبلغ عشرة ملايين دولار.

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، أن الميزانية المركزية للحكومة سجلت عجزًا قدره 64 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) فِيْ يوليو، بينما بلغ العجز الأولي 47.3 مليار ليرة.

بلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض المودعين بالليرة عَنّْ الخسائر التي يتكبدونها مقابل أسعار العملة الصعبة، التي تم إطلاقها فِيْ ديسمبر لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار ليرة فِيْ يوليو.

وسجلت الميزانية فِيْ السبعة أشهر الأولى من العام فائضاً قدره 29.5 مليار جنيه، وفائضاً أولياً قدره 180.9 مليار جنيه. وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالجنيه 60.6 مليار جنيه فِيْ تلك الفترة.