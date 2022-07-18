بيسان إسماعيل ترتدي فستانا كاملا من الدولارات.. ثمرة أرباح اليوتيوب

لفتت مدوّنة اليوتيوب السورية بيسان إسماعيل الانتباه إليها بعد أن قررت أن تصنع وترتدي فستانًا مع أرباحها على يوتيوب بطريقة غريبة، لتكون بحسب وصفها “أغلى فستان فِيْ العالم”.

تم تصميم الفستان بالكامل من فئة الدولار الواحد فِيْ فئة 100 دولار، ودولار واحد، وجاء عريضًا فِيْ الأسفل وضيقًا من الأعلى وبدون أكَمْام.

تبنت بيسان تسريحة شعر مشابهة لتلك الخاصة بشخصية “رابونزيل” فِيْ عالم ديزني وماكياج خفِيْف.

قالت بيسان إسماعيل إن الفستان يشمل 20 ألف دولار، وقررت ارتدائه فِيْ مركز تجاري بخصم المال منه مباشرة.

وحظي مقطع الفِيْديو الذي نشرته اليوتيوب السورية على قناتها على موقع يوتيوب بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركه على نطاق واسع.

وانقسم المتابعون بين من شاهدوا سلوك بيسان الجريء وآخرون أبدوا إعجابهم بالفستان نفسه، فِيْما اعتبر البعض أنه خطوة لزيادة المتابعة ولا قيمة لها، وكذلك انتقاد المحتوى الذي قدمه اليوتيوب السوري.

وكانت بيسان إسماعيل قد أعلنت رسمياً دخولها عالم التمثيل من خلال فِيْلم من بطولة لها، سيعرض حصرياً على شبكة “نتفليكس” العالمية.

سيبدأ التصوير قريبا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مجموعة من الممثلين العرب والأجانب والأتراك.

وكان بيسان قد أكد سابقًا فِيْ بث مباشر على إنستجرام أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة جدًا لهذا الفِيْلم، تتجاوز 10 ملايين دولار.

أما بالنسبة لفكرة العمل، فقد وصفها بأنها “تفوق الخيال” دون الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل.

وكانت بيسان قد شاركت فِيْ برنامج “بوليفارد المواهب” فِيْ نسخته الأولى الذي بثته قناة mbc.

لكنها فاجأت الجمهُور بالانسحاب منه، ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج فِيْ ذلك الوقت، عبر تويتر، مقطع فِيْديو للمتسابقة السورية تتحدث عَنّْ حسابها ودوافعها.

قال إسماعيل فِيْ هذا الفِيْديو، أريد أن أبعث برسالة مهمة، أولاً أنني سعيد بالفرصة الخاصة التي أتيحت لي فِيْ برنامج (مواهب بوليفارد)، والتي تعلمت منها الكثير، وأنا فخور بكل ما فعلته . لقد شاركت فِيْ العرض وظهُوري فِيْ أكبر المسارح فِيْ الرياض ولكن هناك أسباب أكبر منك.

بيسان تبلغ من العمر 18 عامًا وعاشت حياتها فِيْ سوريا حتى اندلاع الحرب عام 2011، عَنّْدما انتقلت مع والدتها وشقيقها الوحيد للعيش فِيْ العاصمة الألمانية برلين.

اختار بيسان أن يدرس المجال الذي يحبه وهُو الموسيقى.