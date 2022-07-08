بيطري الأفضل وقف الطعام عن الأضحية قبل الذبح بـ 12 ساعة

وقال الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء سلطان بوخضر إنه من الأفضل التوقف عن ذبح الطعام قبل 12 ساعة من الذبح والاكتفاء بالماء.

فيديو | سلطان بوخضر الطبيب البيطري في هيئة الغذاء والدواء يجب منع الطعام عن الذبح لمدة 12 ساعة قبل الذبح … واللحوم يجب حفظها في الثلاجة بعد ساعتين.#الإخبارية pic.twitter.com/4SZqYv3EOV

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

وأشار خلال عرضه على قناة الإخبارية. لأن الطريقة الصحيحة لحفظ اللحم بعد الأضحية هي عدم تركه لأكثر من ساعة ونصف إلى ساعتين، بل يجب وضعه في الثلاجة مباشرة ؛ وإذا كان سيتم تخزينه فيجب وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وبعد ذلك يتم نقله إلى الفريزر.

تقسيم اللحم

وتابع “بالنسبة للحوم نفسها، يفضل تقسيمها حسب الاستهلاك اليومي، ووضعها في أكياس أو أكياس مخصصة للحفظ، حتى لا تنتقل المواد الكيماوية من نفس المغلفات إلى اللحوم”. اللحم تحته، ويجب تقطيع اللحم وتوزيعه في الثلاجة لضمان وصول اللحم إلى أبرد ما يمكن، وبالتالي ضمان سلامته “.

تضحية ارتفاع الأسعار

و قبل؛ قال مدير الثروة الحيوانية في البيئة الدكتور ابراهيم قاسم النعيمي ان الاسعار مرتبطة بحجم العرض والطلب بشكل عام. ومع ذلك، فإن الزيادة في أسعار الذبح هذا العام مرتبطة بزيادة أسعار العلف.

وأضاف خلال عرضه على قناة الإخبارية “أسعار المواد الغذائية عالمية، والمربون ليسوا سبب ارتفاع الأسعار، لقد رفعوا الأسعار فقط بأكثر من 90٪ من الأسعار”.

وتابع “إذا عدنا إلى العام الماضي، وجدنا أن الأسعار لم ترتفع خلال تلك الفترة إلا بشكل طفيف ؛ ومع ذلك، فقد ارتفع هذا العام أكثر ويلاحظ، على سبيل المثال، في النشوة، ولكن أيضًا لا يمكن مقارنة الماشية ذات الوزن المنخفض مع الأبقار الكبيرة بشكل عام “.