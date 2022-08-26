بيع 3 صقور في انطلاقة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

افتتحت الليلة النسخة الثانية من مزاد مزرعة الصقور الدولي، الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مقره في الملهم (شمال الرياض)، بالاشتراك مع المعرض السعودي الدولي للصقور والصيد لمدة 10 أيام. وسيستمر حتى 3 سبتمبر.

في نسخته الثانية، سيستضيف المزاد أكثر من 40 مزرعة رائدة في الإنتاج من أكثر من 17 دولة حول العالم ؛ تبرز الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، لتصبح أكبر مزاد للصقور في العالم.

مبيعات الليلة الأولى

وسجل المزاد في ليلته الأولى حصيلة بيع 88 ألف ريال، مقابل ثلاث صقور، كلها كتاكيت مجانية، من مزرعة بي إم فالكون. وباع الصقر الأول مقابل 22 ألف ريال والثاني 25 ألف ريال وبيع 41 ألف ريال.

يوفر المزاد منصة فريدة وموثوقة لأفضل وأسرع الصقور في العالم، وصقور السلالات النادرة التي لها بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد يومي تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين ومحبي الصقور. من المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم، ويتم بث فعاليات المزاد عبر البث المباشر لمنصات الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية التي تبث الحدث.