بيكهام يوضح موقفه من العودة للأهلي

قرر أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سموحة المعار من الأهلي، مركزه النهائي قبل عودته للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وأكد بيكهام في تصريحات متلفزة أنه غادر الأهلي على سبيل الإعارة للمشاركة بشكل أساسي، مؤكدًا أن النادي الأهلي هو منزله ويأمل العودة إليه في الفترة المقبلة، لكن بشرط المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق. إنه مضمون.

أوضح بيكهام أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر الموسم الماضي.

وأوضح أحمد رمضان، أن أسباب تراجعه مع فريق الأهلي غيرت مركزه في اللعب، حيث يتفوق في مركز الاستقبال، وليس مركز المهاجم الصغير.

من ناحية أخرى، أكد أن فريق سموحة استغل إرهاق لاعبي الأهلي وفاز بالمباراة، حيث لم يعد هناك راحة للاعبين منذ انتهاء مباراة بيراميدز.

وخسر الأهلي أمام سموحة 3-2 في مباراتهما بينهما ظهر اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.