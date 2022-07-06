بيلاروسيا تجمد الحيازات الأجنبية فِيْ 190 شركة

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، تجميد الحيازات الأجنبية فِيْ أسهم 190 شركة فِيْ البلاد ردا على دعمها للُغُزو الروسي لأوكرانيا وانتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء فِيْ مرسوم نُشر على الموقع الرسمي للتشريع أن المساهمين من الدول “التي ترتكب أفعالًا غير ودية تجاه كيانات قانونية أو أفراد فِيْ بيلاروسيا يُحظر عليهم التصرف فِيْ أسهمهم”، وفقًا لرويترز.

وقالت بريطانيا يوم الثلاثاء إنها ستفرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا، بما فِيْ ذلك عقوبات على قطاع النقل فِيْ البلاد، لدعمها الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

ستشمل الحزمة الجديدة حظر استيراد وتصدير سلع تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، بما فِيْ ذلك صادرات المشتقات النفطية ومكونات التكنولوجيا الفائقة والسلع الكَمْالية وواردات الحديد والصلب البيلاروسي.