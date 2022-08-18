بيلا حديد رغبت بالعيش فِيْ ثقافة إسلامية.. وأديت الصلاة مع رامي جمال

لطالما أحبّت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، جذورها العربية، وقد كشفت فِيْ تصريحاتها الأخيرة عَنّْ جوانب حياتها كفتاة عربية تعيش فِيْ الغرب.

ولدت بيلا حديد لأب فلسطيني، محمد حديد، وأم هُولندية تدعى يولاندا حديد، لكن والديها انفصلا عَنّْدما كانت فِيْ الرابعة من عمرها فقط.

يصف النموذج كَيْفَ نشأت فِيْ سانتا باربرا وكَيْفَ كانت الفتاة العربية الوحيدة فِيْ المدرسة، وهُو الأمر الذي لم يكن بالأمر المهم بالنسبة لها، باستثناء الاسم العَنّْصري الذي يطلق عليها أحيانًا خلال سنوات مراهقتها. ومع ذلك، فقد جعلها تشعر بالعزلة.

تقول بيلا “لم أستطع أبدًا أن أرى نفسي فِيْ أي شيء آخر غير الوحدة، لذلك حاولت الجلوس”.

وأشارت إلَّى أنها كانت تتمنى أن تعيش مع والدها وأن تدرس فِيْ ثقافة إسلامية، لكن ذلك لم يكن مخصصًا لها.

وتأتي تصريحاته بعد ظهُور بيلا حديد كضيف شرف فِيْ المسلسل الأمريكي رامي فِيْ موسمه الجديد، وأثناء تواجدها فِيْ مكان التصوير فاجأها الفريق بقميص كتب عليه “فلسطين حرة” فِيْ لفتة لطيفة. .

وتحدث عَنّْ مشاركته فِيْ المسرحية “لم أستطع التعامل مع مشاعري … كوني عربي، كانت هذه المرة الأولى التي أكون فِيْها مع أشخاص متشابهِيْن فِيْ التفكير. تمكنت من رؤية نفسي “.

كَمْا عزز انضمامها إلَّى العرض صداقتها مع الممثل والكوميدي رامي يوسف، الذي يلعب الدور الرئيسي، وتقول إن الوقت الذي قضته معه سمح لها باستكشاف الإسلام بشكل أكبر.

وتتذكر بيلا حالة التقى فِيْها رامي فِيْ شهر رمضان وقال “كان هناك وقت جاء فِيْه رامي فِيْ رمضان وسمح لي بالصلاة معه، وكانت تلك من أجمل اللحظات فِيْ حياتي”.

من ناحية أخرى، اشتهرت العارضة بدفاعها القوي عَنّْ القضية الفلسطينية، ففِيْ العام الماضي نشرت صحيفة نيويورك تايمز إعلانًا مثيرًا للجدل وصفتها وشقيقتها جيجي والمغنية دوا ليبا بأنهم معادون للسامية لدعمهم لفلسطين. .

وقالت لمجلة جي كيو، “أدركت أنني لست فِيْ هذا العالم لأكون عارضة أزياء … أنا محظوظة للغاية ومباركة لأكون قادرة على التحدث بالطريقة التي أفعلها.” وحقاً، ما هُو السقوط تفقد وظيفتي “

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، سلطت بيلا الضوء على متجر تسجيلات فلسطيني فِيْ نيويورك، يملكه رجل الأعمال الفلسطيني جمال النصر، والذي شجعت متابعيها على Instagram على زيارته.