بيليه يوجه رسالة “خاصة” إلَّى سيدات المنتخب السعودي.. ما السبب

بعث بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، مؤخرًا برسالة خاصة ليلة السبت إلَّى الفريق الأول لكرة القدم للسيدات السعوديات.

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لعبت سيدات المنتخب العربي لكرة القدم أول مباراة رسمية لهن، تحت إشراف “الفِيْفا”، فِيْ فبراير 2022، ضد فريق سيشل، عَنّْدما فازوا، بهدفِيْن دون إجابة، لم يفوتهم بيليه. حسنًا، أرسل لهم رسالة خاصة … (انظروا رسالة أسطورة البرازيل للسيدات باللون الأخضر)

بيليه يوجه رسالة “خاصة” لفريق السيدات السعوديات .. ما السبب

ويبدو أن العلاقة بين سيدات المنتخب السعودي وبيليه علاقة رائعة بين الطرفِيْن، حيث أرسل الأخضر هدية خاصة لأسطورة البرازيل التي تفاعل معها منذ فترة. عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر بيليه صورة لقميص المنتخب السعودي تظهر توقيع اللاعبين.

وكتب بيليه المتوج بكأس العالم ثلاث مرات مع البرازيل “فِيْ فبراير … هنأت فريق كرة القدم للسيدات السعوديات على لعب المباراة الرسمية الأولى التي تمت الموافقة عليها تحت إشراف الفِيْفا … هذا الأسبوع خلال إجازة عيد الأضحى.، لقد فوجئت بهذه الهدية … قميص موقّع. من المباراة التاريخية، شكراً جزيلاً لكَمْ جميعاً “.