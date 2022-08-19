بيل جيتس يطور مفاعلات نووية بـ750 مليون دولار.. لماذا

بدأ الملياردير الأمريكي بيل جيتس، الذي تبلغ ثروته 114.3 مليار دولار، فِيْ دعم الاستثمار الأخضر من خلال تطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم.

وأعلنت شركة TerraPower المدعومة من بيل جيتس أنها جمعت 750 مليون دولار على الأقل لتعزيز الجهُود لتطوير مفاعلات نووية صغيرة الحجم، بما فِيْ ذلك استثمار كبير من مجموعة SK الكورية الجنوبية.

تتوقع الشركتان أن تشكل المفاعلات النووية الأصغر أكثر من نصف الأسطول النووي العالمي بحلول عام 2050.

فِيْ بيانين منفصلين، قالت الشركتان يوم الاثنين إن SK ستستثمر 250 مليون دولار لإضافة حصة فِيْ شركة تطوير التكنولوجيا، التي تهدف إلَّى تسويق تصاميم أصغر وأرخص من المحطات النووية التقليدية.

“ستصبح الطاقة النووية جزءًا حيويًا من تحول طاقتنا ؛ قال كيم موهُوان، نائب الرئيس التنفِيْذي لمركز الاستثمار الأخضر فِيْ جرين “من حيث السلامة والجدوى الاقتصادية والتطبيق التكنولوجي، تبرز مفاعلات تيرا باور الأصغر باعتبارها الخيار المفضل لدينا”. SK Inc.، الشركة القابضة لمجموعة SK.

محاربة السرطان بالتكنولوجيا النووية

وتسعى شركة Terra Power ومقرها واشنطن، والتي أسسها بيل جيتس فِيْ عام 2006، إلَّى استخدام عائدات جولة التمويل لمواصلة تطوير التكنولوجيا النووية المتقدمة والعمل على استخدام النظائر النووية لتطوير عقاقير جديدة للسرطان.

تكتسب الجهُود المبذولة للنهُوض بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، المعروفة باسم SMRs، زخمًا عالميًا حيث تتطلع الدول بشكل متزايد إلَّى الطاقة النووية كأداة رئيسية فِيْ معالجة تغير المناخ، بهدف خفض التكاليف الضخمة للمحطات الحالية. قد تحتاج الطاقة النووية إلَّى مضاعفة الحجم حتى تتمكن البلدان من تحقيق صافِيْ انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

سيتم بناء مفاعلات Terra Power المخطط لها فِيْ المصانع وتسليمها إلَّى المواقع المعتمدة، مما يقلل التكاليف ويتجنب التأخيرات المحتملة فِيْ البناء. يجري تطوير أول مصنع تجريبي فِيْ موقع فحم مغلق فِيْ وايومنغ ومن المقرر أن يدخل الخدمة فِيْ عام 2028. على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 70 مفاعلًا معياريًا صغيرًا قيد التطوير، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.