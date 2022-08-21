دائمًا ما تكون الأفكار الإبداعية الجريئة مصحوبة بثمار تتدفق نحو النجاح والقيادة، بل وتفِيْد اللاعبين الكبار فِيْ الدوائر المالية والتجارية.

المستثمر الأمريكي الشاب بيل سميث. نموذج لمثل هذه الأفكار الملهمة ؛ اليوم، أصبح كنزًا دفِيْنًا لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة وأصحاب رؤوس الأموال.

ما قِصَّة بيل سميث

ربما كان لدى بيل سميث شغف بحل الأمور المعقدة، وهذا ما وجده فِيْ التأجير ومعالجة العقارات ؛ تقوم شركة Landing بتأجير شقق مفروشة بالكامل بأسعار مناسبة.

فمثلا؛ تحويل مجمع سكني منخفض الارتفاع فِيْ ألاباما، وسط مدينة برمنغهام، إلَّى مبنى حديث ومعاصر، يمكن استئجار إحدى الشقق المشمسة المكونة من غرفة نوم واحدة مقابل 1800 دولار شهريًا، أي 20٪ أكثر من السعر غير المجهز. أكد سميث على قدرة شركته على الحصول على المكان وتناسبه فِيْ فترة زمنية قصيرة، وإن كانت مسألة معقدة للغاية.

بالنظر إلَّى الطريقة التي تغيرت بها حياة الأمريكيين وعملهم، تقدم Landing لأعضائها (الذين يدفعون 199 دولارًا سنويًا) وصولاً سريعًا إلَّى شقق جاهزة للانتقال مع مرونة تأجير لمدة شهر واحد فقط، وبأسعار أقل من الفنادق ومنازل الشركات . يمكن حساب تكلفتها أكثر من أسعار شركة التأجير Airbnb.

تقوم شركة Landing بتسويق نفسها لجيل الألفِيْة، الذين يتمتعون بالمرونة فِيْ العمل عَنّْ بُعد، وكذلك للآخرين (الممرضات المتنقلات، والوافدين الجدد إلَّى المدينة)، الذين لا يريدون عَنّْاء العثور على سكن وشراء أثاث للإقامات المؤقتة، وفقًا لتقارير Forbes.

يأتي الجزء الأكبر من إيرادات Landing البالغة 200 مليون دولار (المتوقع فِيْ عام 2022) من هُوامش الربح التي تتراوح عادةً من 30٪ إلَّى 40٪ فوق ما تدفعه لاستئجار الشقق من أصحاب المباني.

تعمل الشركة فِيْ 81 سوقًا فِيْ جميع أنحاء البلاد، لكن أكبرها هِيْ المدن سريعة النمو، مثل لاس فِيْجاس وفِيْنيكس وأوستن وأتلانتا وناشفِيْل وتامبا.

ريادة الأعمال “الجريئة” .. بداية بقالة

فِيْ عام 2022، باع سميث شركته السابقة، خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت Shipt، إلَّى Target مقابل 550 مليون دولار.

إنه يرى المزيد من الفرص مع Landing، وتوقعاته لسوق الإسكان قوية، حيث يرى أن 10٪ من 40 مليون أمريكي يعيشون فِيْ شقق مفروشة سيختارون منازل بعقود معيشية مرنة فِيْ غضون عقد من الزمن.

جمعت Landing 237 مليون دولار من الاستثمارات، بما فِيْ ذلك 75 مليون دولار (لم يتم الكشف عَنّْها سابقًا)، والتقديرات الأخيرة لقيمتها السوقية تبلغ 475 مليون دولار.

هذا ليس سيئًا بالنسبة لشركة حققت إيرادات 83 مليون دولار فِيْ عام 2022، بزيادة ستة أضعاف عَنّْ العام السابق، لكن هذا ليس ما كان يأمله سميث، لا سيما بالنظر إلَّى سجله الحافل ونمو الإيرادات.

يتوقع سميث أن تدخل شركته فِيْ نادي يونيكورن الذي تبلغ تكلفته مليار دولار فِيْ ديسمبر، موضحًا أن جمع الأموال فِيْ هذا السوق “ليس ممتعًا”.

والخبر السار هُو أن Landing حصل على مكان فِيْ تصنيفات Forbes Next Billion-Dollar Startups لهذا العام، كواحدة من 25 شركة مدعومة بالاستثمارات.

هناك إمكانات هائلة فِيْ النماذج العقارية الجديدة، لكن هذا يأتي مع مخاطر كبيرة. يدير Smith المخاطر والتعقيد التشغيلي بالكثير من البيانات التي تجيب على أسئلة مثل ما المدن التي تجمع بين الطلب والربحية كَيْفَ يمكن تخفِيْض تكاليف التركيب كَيْفَ يمكن تعديل التسعير والتسويق لكل موسم

يقول سميث، الذي يعتمد على بيانات شركته “يجب أن نعتمد على التكنولوجيا، وليس الأشخاص. أعتقد حقًا أن هذه هِيْ الطريقة الوحيدة التي سيعمل بها هذا النموذج.”

سميث، الذي يمتلك ما يقرب من ثلث Landing ولديه ثروة تزيد عَنّْ 400 مليون دولار بما فِيْ ذلك الأموال النقدية من Shipt، على استعداد لمواجهة التحدي.

رأس المال الاستثماري “كنز الأفكار”

كان سميث يبيع هُواتف Nextel بعد المدرسة، ويحقق 5000 دولار أو أكثر شهريًا، وهُو مبلغ كبير من المال لمراهق فِيْ ألاباما.

فِيْ عام 2009، أسس Insight Card Services، التي تقدم بطاقات Visa مسبقة الدفع قابلة لإعادة الشحن. بعد خمس سنوات، فِيْ سن 28، باع تلك الشركة إلَّى Green Dot لعشرات الملايين، وأصبح مليونيراً تحت سن الثلاثين.

فِيْ عام 2014، أسس سميث شركة Shipt لتقديم خدمة توصيل البقالة للعملاء عبر الإنترنت فِيْ نفس اليوم، واستثمر 3 ملايين دولار من أمواله الخاصة.

بحلول عام 2016، كانت خدمات Shipt متاحة فِيْ 25 مدينة عبر ثماني ولايات فِيْ تحدٍ لخدمات المنافسين، مثل Amazon، وخاصة فِيْ الأسواق الأصغر.

أصبح سميث ثريًا بحصة قدرها 50 فِيْ المائة عَنّْدما بيعت شركته إلَّى تارجت مقابل 550 مليون دولار، لكنه يقول، “لم أشعر بتغير كبير فِيْ الحياة، حتى لو بدا العكس، فأنا أعيش فِيْ نفس المنزل و أذهب إلَّى نفس الأماكن، أفعل نفس الأشياء التي فعلتها من قبل “.

يحتفظ سميث بقائمة تضم 30 فكرة عمل على هاتفه، ويتوق أصحاب رؤوس الأموال المغامرة إلَّى تمويل أي فكرة يختارها.

يقول إيان سيغالو من شركة Greycroft، التي قادت جولة تمويل Shipt الأولى واستثمرت لاحقًا فِيْ Landing “إذا أخبرني أنه يستكشف القمر، فسأعطيه المال”.