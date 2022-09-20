“بينانس” تنال موافقة سُلطة دبي لتقديم خدمات تداول الأصول الافتراضية

أعلنت Binance أنها حصلت على موافقة هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي لإطلاق “الحد الأدنى من المنتجات”.

أكدت Binance، التي تدير منصة Binance لخدمات تداول الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، أنها حصلت على موافقة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لإطلاق “الحد الأدنى من المنتجات”، بعد الحصول على ترخيص مؤقت فِيْ مارس. مارس الماضي.

قال هلال سعيد المري، رئيس هِيْئة مركز دبي التجاري العالمي يسعدنا أن نعلن أن Binance قد انضمت إلَّى برنامج “الحد الأدنى من المنتجات”، والذي يهدف إلَّى تحقيق التوازن بين خلق القيمة وتقليل المخاطر، مما يتيح لنا تقديم المزيد الابتكارات وضمان حماية المستثمر. .

وأضاف إن برنامج “الحد الأدنى من المنتجات” صمم لمنصات عالمية تعمل على قيم ومعايير المسؤولية المشتركة.

تتطلع هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي إلَّى الدور الفعال الذي ستلعبه منصة Binance، دعماً لجهُود دبي لتوفِيْر نظام متكامل وآمن لتداول الأصول الافتراضية، ودعم مستقبل هذا المحرك الاقتصادي والتنموي المستقبلي “.

بموجب هذه الموافقة، ستكون منصة Binance قادرة على تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات فِيْ دبي، ضمن الإطار التشريعي الذي ينظم أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية فِيْ الإمارة.

الحصول على ترخيص إطلاق “الحد الأدنى من المنتج” يعَنّْي أنه يمكن لعملاء الشركة الآن فتح حسابات مالية فِيْ البنوك المحلية فِيْ الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من الخدمات الجديدة.

تعتبر هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي أول جهة تنظيمية متخصصة فِيْ قطاع الأصول الافتراضية فِيْ العالم، وقد تم تأسيسها فِيْ مارس 2022 بموجب القانون رقم / 4 / لسنة 2022، لتكون السلطة المعَنّْية بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية فِيْ إمارة دبي ومناطقها الحرة / باستثناء مركز دبي المالي العالمي /.

تشرف هِيْئة تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ دبي على جميع متطلبات الترخيص لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون تنظيم الأصول الافتراضية فِيْ إمارة دبي.

تلعب الهِيْئة دورًا مركزيًا فِيْ وضع الإطار القانوني المتقدم لإمارة دبي لحماية المستثمرين فِيْ مجال الأصول الافتراضية، ووضع معايير عالمية لحوكَمْة هذا القطاع، وفِيْ نفس الوقت تقديم الدعم للرؤية الهادفة إلَّى تحقيق التنمية الاقتصادية فِيْ دبي.

قال Zhang Bing Zhao، الرئيس التنفِيْذي والمؤسس المشارك لـ Binance “فِيْ Binance، نرحب بالتنظيم المتسق عالميًا لتمكين أنشطة الابتكار المسؤولة وحماية المستخدمين.

وتابع إن النموذج الذي قدمته سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية فريد من نوعه، حيث يضع معيارًا عالميًا لقطاع تداول الأصول الافتراضية. إن الحصول على هذه الموافقة هُو شهادة على امتثالنا للوائح وأمن منصتنا وتطبيقها الصارم لمتطلبات الإطار التنظيمي الجديد لتنظيم الأصول الافتراضية فِيْ إمارة دبي.