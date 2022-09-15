بينها ذهب ونحاس.. اكتشافات جيولوجية جديدة فِيْ السعودية

أعلنت هِيْئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلة بمركز المسح والتنقيب عَنّْ المعادن، عَنّْ مشروع نشأة الترسبات المعدنية فِيْ المملكة، واكتشاف مواقع جديدة لخام الذهب والنحاس فِيْ منطقة المدينة المنورة.

وتمثلت الاكتشافات فِيْ وجود خام الذهب داخل حدود أبا الراحة “درع أم البراك منطقة الحجاز” فِيْ منطقة المدينة المنورة.

كَمْا تم اكتشاف خام النحاس. وتمثل الاكتشاف فِيْ وجود أربعة مواقع فِيْ منطقة المضيق بمنطقة وادي الفارعة بالمدينة المنورة، وتمثل تعرضاتها إمكانات واعدة لرواسب النحاس الخاصة من الكلكوسيت المعدني (Cu2S)، المتناثرة وكذلك بعض معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملكيت والأزوريت وطرق استضافتها داخل النتوءات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي إلَّى الكبريتيدات.

تضاف هذه الاكتشافات الوطنية إلَّى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022، مما سيسرع وتيرة الاستثمار التعديني فِيْ المملكة وبالتالي يدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.