بينهم الأهلي.. كاف يستبعد 6 أندية من الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إعفاء 6 أندية من المشاركة في الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

يشارك 58 فريقًا في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا، لذا قرر مسؤولو CAF إعفاء 6 أندية من المشاركة في هذا الدور، وفقًا لنقاط ترتيب نتائج الأندية في السنوات الخمس الماضية.

وبحسب قناة “أفريكان فوتبول” المتخصصة في أخبار كرة القدم الإفريقية، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استثناء أندية الأهلي والوداد والترجي والرجاء وماميلودي صنداونز وتي بي مازيمبي.

وأوضحت الشبكة الإفريقية أن إدارة مسابقات الكاف قررت استثناء مازيمبي من الدور التمهيدي، على الرغم من تساوي النقاط مع فريق الزمالك، لاستكمال تعاقد الأندية الستة المستبعدة من المشاركة في هذا الدور.

وبذلك تؤكد مشاركة فريق الزمالك في الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا للموسم 2022/2023.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تغيير موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إجراء قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاثاء المقبل، بدلا من إجرائها غدا الاثنين كما كان مقررا.