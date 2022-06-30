بينهم مصر.. 10 منتخبات مرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2022

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بجائزة الأفضل في القارة لعام 2022.

سيقام حفل توزيع الجوائز في المغرب، وفق ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 21 يوليو، تزامنا مع كأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وحضرت قائمة الفرق المرشحة لأفضل جائزة 4 فرق عربية من بينها مصر.

وحلّت مصر في المركز الثاني في النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا، فيما فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم بعد خسارتها في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال أمام السنغال.

المرشحون لأفضل ما في إفريقيا 2022

مصر

بوركينا فاسو

الكاميرون

جزر القمر

غينيا الإستوائية

غامبيا

الأمور المالية

المغرب

السنغال

تونس