يخطط الملياردير الصيني ومالك شركة Junyao Airlines، Junjin Wang، لدخول سوق السيارات الكهربائية بعد انخفاض إيرادات الطيران.

ويسعى Junjin Wang للاستفادة من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تمنحها بكين للقطاع، وتسعى شركة Junyao المالكة لشركة الطيران إلَّى توزيع أنشطتها بعيدًا عَنّْ قطاع الطيران غير المستقر الذي انخفض بشكل حاد خلال ذروة كوفِيْد. -19 جائحة حسب مصادر الشركة.

جونجين وانغ، رئيس مجموعة Junyao، لديه ثروة تبلغ 1.3 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس فِيْ الوقت الفعلي.

6 ملايين سيارة

رفعت جمعية سيارات الركاب الصينية توقعاتها لمبيعات السيارات الكهربائية بنهاية هذا العام إلَّى 6 ملايين سيارة، من 5.5 مليون سيارة تم تقديرها سابقًا، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وجاءت الزيادة بعد أن تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية فِيْ يوليو إلَّى 0.4 مليون سيارة تمثل 26.7٪ من إجمالي مبيعات السيارات فِيْ السوق الصينية، وهِيْ الأعلى فِيْ العالم.

تعد الصين أكبر سوق للسيارات فِيْ العالم، ويتمتع سوق السيارات الكهربائية بدعم حكومي يشمل الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية.

من بين الشركات الصينية الكبرى التي دخلت سوق السيارات الكهربائية أيضًا مجموعة Evergrande العقارية و Xiaomi للهُواتف الذكية ومحرك بحث Baidu.

نتائج الطقس Juneyao

عانت شركة Junyao Airlines من خسارة 17٪ فِيْ قيمة أسهمها منذ بداية هذا العام، وبالإضافة إلَّى تراجع الأداء خلال جائحة Covid-19، تتوقع الشركة أن تتسع خسائرها خلال النصف الأول إلَّى ما بين 1.6. و 1.9 مليار يوان (277.4 مليون دولار).

وتعزى الخسائر إلَّى إغلاق شنغهاي خلال الأشهر الماضية، والتي يعد مطارها مركز عملياتها، وستعلن الشركة عَنّْ نتائج أعمالها نهاية الشهر الجاري.