بين الطلب المكبوت وتذبذب الإنتاج.. سلاسل الإمدادات حائرة

خضعت مرونة سلاسل التوريد التصنيعية العالمية للتدقيق فِيْ أعقاب جائحة فِيْروس كورونا والصدمات الجيوسياسية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

فِيْ حين أن سلاسل التوريد العالمية متهمة بالتسبب فِيْ ارتفاع الأسعار، ترى الصين أن الطلب العالمي المتزايد هُو سبب الانهاك وليس سلاسل التوريد.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن أداء قطاع الصناعات التحويلية فِيْ الصين قد تحسن خلال شهر يونيو الماضي ؛ أفاد مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلَّى 50.2 نقطة مقابل 49.6 نقطة فِيْ مايو.

وتشير قراءة المؤشر بأكثر من 50 نقطة إلَّى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلَّى 50.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة المصدرة للخارج فِيْ قطاع الصناعات التحويلية إلَّى 50.4 نقطة مقابل 49.2 نقطة خلال الشهر السابق، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج إلَّى 52.8 نقطة مقابل 49.7 نقطة خلال نفس الفترة.

انفجار فِيْ الطلب المكبوت

تعد الصين أكبر مورد للسلع حول العالم، وهِيْ متاحة للاقتصادات الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأتي فِيْ المرتبة الثانية، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية.

وبالتالي، فإن الاضطرابات الأخيرة فِيْ الإنتاج قد يكون لها علاقة أكبر بالانفجار فِيْ الطلب المكبوت، وعدم المساواة فِيْ الانتعاش قبل الحرب فِيْ أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها على روسيا، أكثر من طريقة إنتاج السلع.

أظهر الوباء مرونة سلاسل التوريد العالمية، مع عودة الإنتاج الصناعي بسرعة كبيرة بعد تخفِيْف الإغلاق ؛ كان هذا صحيحًا بشكل خاص فِيْ جنوب شرق آسيا، حيث كانت التجارة أعلى بنحو 30٪ من مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2022 على الرغم من الإغلاق فِيْ الصين.

ظروف مختلفة

فِيْ قطاع الطاقة، لا تزال سلاسل التوريد تواجه ظروفًا مختلفة. فِيْ ليبيا، على سبيل المثال، فقد إنتاج النفط ما يقرب من 860 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

وأثناء وجودها فِيْ الإكوادور، قالت شركة النفط الحكومية (بترو إكوادور) إن الاحتجاجات التي استمرت أسبوعين تسببت فِيْ خسائر فِيْ إنتاج النفط بلغت 1.99 مليون برميل يوميًا.

وأضافت أنها تتوقع الوصول إلَّى 90٪ من إنتاج ما قبل الأزمة الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة فِيْ مؤتمر صحفِيْ، الجمعة، إن الاحتجاجات كلفت الشركة نحو 512.9 مليون دولار، نتج أكثر من نصفها عَنّْ خسارة الإنتاج، فِيْما كلفتها الصادرات المهدرة نحو 110 ملايين دولار.

فِيْ ألمانيا، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إنه يخشى التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وقال إنه اعتباراً من 11 يوليو قد يحدث “توقف شامل لنورد ستريم 1″، مضيفاً أنه لهذا السبب يمكن أن يصبح الوضع معقداً بالفعل فِيْ الشتاء، مشيراً إلَّى أن إمدادات الغاز خلال فترة الصيف مضمونة.

أوضح حابك أن الخط عادة ما يكون مغلقًا لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، لكنه لا يستبعد استنادًا إلَّى ما يُشاهد حاليًا ليقول، “حسنًا، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، لقد وجدنا شيئًا حاليًا أثناء أعمال الصيانة. “

تبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة Nord Stream، والتي تستغرق عادةً عشرة أيام، فِيْ 11 يوليو، حيث يتوقف الغاز عَنّْ التدفق عبر خط Nord Stream 1.

فِيْ سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توفِيْر المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير، بانتظار الانتهاء من مراكز الإنتاج الجديدة.