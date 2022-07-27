بين صعود وهبوط.. ماذا تعرف عَنّْ أسعار الفائدة

يعد تعديل أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أمرًا مهمًا، لأنه يؤثر على العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

فِيْ السنوات القليلة الماضية أصبح المواطن العادي يتبع قرار البنك المركزي فِيْ الدولة التي يعيش فِيْها، أو حتى قرار الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، وتأثير هذا التغيير على وضعه المالي مع البنك.

لكن ما هُو معدل الفائدة الذي نتوقعه كل شهر أو شهرين، وما يختلف عَنّْ سعر الفائدة للبنك الذي نتعامل معه بشكل مباشر … هل هناك علاقة بينهما فعلاً

معدل الفائدة، بشكل عام، هُو المبلغ الذي يفرضه المقرض على المقترض وهُو نسبة مئوية من أصل المبلغ أو المبلغ المقترض.

يمكن أيضًا تطبيق سعر الفائدة على المبلغ المكتسب من البنك مقابل حساب التوفِيْر أو شهادة الإيداع، أي سعر الفائدة الذي يقدمه المودع لصالح مالك الإيداع، سواء كان بنكًا مركزيًا أو بنكًا فِيْ سوق التجزئة.

وسعر الفائدة الذي تفرضه البنوك المركزية، والذي تقوم بتعديله بالزيادة أو النقصان عَنّْد الضرورة، هُو السعر الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التي تقترض منه، أو على البنوك التي تودع النقد فِيْ حساباتها داخل البنك المركزي.

يعد تعديل أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أمرًا مهمًا، لأنه يؤثر على العديد من أسعار الفائدة الأخرى فِيْ الاقتصاد ؛ وهذا يشمل معدلات الإقراض والادخار التي تقدمها البنوك التي تتعامل مباشرة مع الأفراد والشركات.

لماذا تغير البنوك المركزية أسعار الفائدة

يتم تغيير أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، للحفاظ على وتيرة الاستقرار النقدي ضمن الحدود التي يضعها البنك المركزي، بهدف الحفاظ على توازن الاقتصاد المحلي.

على سبيل المثال، يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي حاليًا برفع أسعار الفائدة، لأنه يريد فِيْ النهاية تقليل الاستهلاك، عَنّْ طريق زيادة تكلفة الإقراض للمقترضين، أي زيادة معدل الفائدة الذي سيدفعونه مقابل الحصول على القروض.

كَمْا يهدف بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى تشجيع أصحاب النقود على استثمار أموالهم فِيْ شكل ودائع والحصول على فائدة مقابل هذه الودائع، بدلاً من تشغيلها فِيْ السوق.

باختصار، تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الاقتراض أكثر تكلفة وتشجع على الادخار ؛ كلا هذين الأمرين يقلل من مقدار ما ينفقه الناس بشكل عام ؛ هذا يساعد على دفع التضخم إلَّى أسفل.

من ناحية أخرى، يقوم البنك المركزي الروسي حاليًا بتخفِيْض أسعار الفائدة، بهدف تحفِيْز الأسواق، وتشجيع الأفراد والشركات على الاقتراض، والحفاظ على الأسواق فِيْ حالة ديناميكية مستمرة بالتزامن مع الحرب على أوكرانيا.

سعر الفائدة المصرفِيْة فِيْ أسواق التجزئة

تعتمد أسعار الفائدة التي تحددها البنوك العاملة فِيْ أسواق التجزئة على أكثر من مجرد السعر الذي يحدده البنك المركزي، وتشمل أيضًا، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر عدم سداد القرض.

وكلما زاد اعتقاد المقرض أن المخاطرة أعلى، زاد السعر الذي يفرضه البنك ؛ يمكن أن يعتمد أيضًا على المدة التي تريد سداد القرض فِيْها.

إذا ارتفعت أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، فقد يصبح الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة لك ؛ سواء كنت تبحث عَنّْ رهن عقاري لشراء منزل أو سيارة جديدة، فمن المهم أن تفكر فِيْما تعَنّْيه التكاليف المرتفعة بالنسبة لك.

لذلك، إذا كنت مقترضًا، فإن معدل الفائدة هُو المبلغ الذي يتم تحصيله منك مقابل اقتراض المال، ويتم عرضه كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض ؛ كلما ارتفعت النسبة المئوية، سيتعين عليك سداد قرض بحجم معين.

إذا كنت مدخرًا، فإن معدل الادخار يخبرك بالمبلغ الذي سيتم دفعه فِيْ حسابك، كنسبة مئوية من مدخراتك ؛ كلما ارتفع معدل الادخار، سيتم دفع المزيد فِيْ حسابك مقابل إيداع بحجم معين.