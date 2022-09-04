“بيور هِيْلث” تستثمر 500 مليون دولار فِيْ شركة رعاية صحية بأمريكا

وقعت مجموعة Pure Health Group اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة أقلية فِيْ Ardent Health Services فِيْ ناشفِيْل، تينيسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

بهدف استثمار مبلغ اجمالي قدره 500 مليون دولار. يخضع هذا الاستثمار للشروط المعتادة وسيتم إجراؤه بعد تلقي جميع الموافقات التنظيمية اللازمة فِيْ الولايات المتحدة.

مجموعة “بيور هِيْلث” ؛ منصة الرعاية الصحية المتكاملة لشركة ألفا أبوظبي القابضة.

Ardent هِيْ رابع أكبر مشغل خاص لمستشفِيْات الرعاية الحرجة فِيْ الولايات المتحدة، وتدير 30 مستشفى وأكثر من 200 موقع رعاية صحية فِيْ ست ولايات، ويعمل بها ما يقرب من 26000 موظف. سيتم إنجاز استثمار Pure Health من خلال شراء حصة أقلية فِيْ Ardent من Equity Investments Group، وهِيْ شركة استثمارية خاصة مقرها شيكاغو تمتلك حصة أغلبية فِيْ Ardent.

كجزء من الاتفاقية، سيكون لشركة PureHealth حق الإشراف على مجلس إدارة Ardent، ولكن لن يكون لها مقعد فِيْ مجلس إدارتها. لا تتضمن الاتفاقية أيضًا خطط توسعة Ardent أو أي تعاون بين Ardent و PureHealth فِيْ مجال توفِيْر الرعاية الصحية.

وقد استضافت مجموعة إيكويتي إنفستمنتس حفل توقيع الاتفاقية، والذي شهد حضور فرحان مالك، الرئيس التنفِيْذي لمجموعة بيور هِيْلث، وسام زيل، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة إيكويتي إنفستمنتس، ومارتي بونيك، الرئيس والمدير التنفِيْذي لشركة أردينت هِيْلث سيرفِيْسز. .

وقال سام زيل، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة الاستثمار فِيْ الأسْهُمْ “تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لمجموعة الاستثمار فِيْ الأسْهُمْ فِيْ شراكتها مع المؤسسات التي تشترك فِيْ نفس الرؤية والخبرة والحرص على تنشيط الفرص الاستثمارية. نتطلع إلَّى بناء علاقة مثمرة مع Pure Health. “التي تواصل استكشاف الآفاق المتنوعة لقطاع الرعاية الصحية فِيْ الولايات المتحدة.”

قال فرحان مالك “تمثل اتفاقية الاستثمار الكبرى نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية فِيْ دولة الإمارات والعالم، وهِيْ فرصة مهمة لشركة Pure Health حيث نواصل بناء علاقات مع كبار مزودي حلول الرعاية الصحية فِيْ الولايات المتحدة للاستفادة منها. أعلى المعايير وأفضل الممارسات السريرية من أجل تقديم تجربة أفضل. رعاية صحية رائدة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف مالك “لدى Ardent سجل حافل فِيْ تقديم خدمات متميزة فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة، ونتطلع إلَّى اكتساب المزيد من المعرفة والخبرة لدعم هدفنا الأكبر المتمثل فِيْ النهُوض بعلم طول العمر وفتح آفاق أطول لحياة الإنسان.”