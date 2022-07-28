بيومي فؤاد ممد على سرير الشفاء بجسم مليء بالكسور.. وسعد الصغير يعلق

فاجأ المطرب الشعبي سعد الصغير متابعيه عبر تطبيق إنستجرام بصورة للفنانة بيومي فؤاد وهِيْ نائمة فِيْ سرير الإنعاش، بينما كان جسده كله ملفوفًا بالجص والدانتيل والشاش والقطن وكأنه قادم. لحادث كبير.

للوهلة الأولى تثير الصورة قلق المعجبين والجمهُور بنجم الكوميديا ​​المصرية، حيث تظهر تعرضه لكسور فِيْ جميع أنحاء جسده، لكن الشاب كشف أن الصورة من مشهد من إحدى الأعمال الفنية التي تشارك فِيْها. العرض.

وعلق سعد الصغير على الصورة قائلًا “آه أنت مش خائف ستعود إلَّى مكانك مرة أخرى، وبما أنك معتاد على البطانية يا صديقي، لكني آخذ قليلا مشهد فِيْ مسلسل”. ولكن هذا كان حال كثير من الناس فِيْ الماضي والسنوات القادمة إن شاء الله “.

يشارك سعد الصغير بطل فِيْلم دي فؤاد فِيْ فِيْلم “عام الخطف الأول” الذي بدأ تصويره قبل أيام فِيْ بعض المناطق المهجورة بالقرب من القاهرة، وينتهِيْ تصويره فِيْ السادس من أكتوبر أو فِيْ. التجمع ومدينة سياحية بشرم الشيخ.

تدور أحداث المسرحية حول إطار اجتماعي كوميدي، وتتناول العديد من المواضيع والمشكلات العائلية، منها قلق الآباء على أطفالهم، وتتناول قِصَّة عصابة تتمتع بجرعة كبيرة من الغباء، والتي فشلت فِيْها. العديد من عمليات الاحتيال. عمليات، لكن أفرادها يلجأون بالصدفة إلَّى اختطاف بعض أطفال العائلات الثرية ؛ مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

وفِيْلم “خطف عام واحد” بطولة أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، إلَّى جانب سعد-. صغير وبيومي فؤاد، سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

يشار إلَّى أن الفنانة المصرية بيومي فؤاد شاركت فِيْ السباق الرمضاني لعام 2022 بأعمال فنية مختلفة إلَّى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

من ناحية أخرى، تصدّر المطرب الشعبي سعد الصغير حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطلع تموز، بعد إعلانه عودة زوجته برلنتي عامر، بعد انفصال دام عدة أشهر.