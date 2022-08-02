تواجه النجمة الأمريكية بيونسيه انتقادات واسعة النطاق لاستعارة مصطلحات وصفت بأنها “مسيئة” لمجموعة معينة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فِيْ ألبومها الأخير، عصر النهضة.

استخدمت بيونسيه مصطلح Spaz فِيْ أغنيتها Heated، والتي غالبًا ما تستخدم لإهانة الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي التشنجي، حيث ذكرت ذلك مرتين فِيْ أغنيتها التي شارك فِيْ كتابتها النجمة الكندية دريك.

قالت المدافعة عَنّْ الإعاقة هانا ديفاين إنها صُدمت بعد سماع أغنية بيونسيه ووصفتها بأنها “صفعة على الوجه”، مثل المغنية ليزو.

من جانبها، طلبت جمعية “سكوب” الخيرية للمعاقين من بيونسيه إعادة تسجيل الأغنية، مع إزالة التشويه على الفور.

وأشار المدير الإعلامي للمؤسسة، وارين كيروان، إلَّى أهمية اختيار كلمات لأغاني النجوم، قائلاً “كلمات الأغاني مهمة لأنها تعزز المواقف السلبية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة كل يوم … بيونسيه لطالما كانت البطل. ” من الشمول والمساواة، لذلك نحثك على إزالة الكلمات المسيئة “.

وأشارت مراسلة شؤون الإعاقة فِيْ بي بي سي، نيكي فوكس، إلَّى أن الأغنية أشرف عليها 11 كاتبًا. وأنه كان من الممكن ترك الكلمات من قبل العديد من الأشخاص فِيْ علامة التسجيل النجمية قبل إصدارها. كنت أتساءل لماذا لم يلاحظ كل هؤلاء الأشخاص الخطأ الكبير فِيْ الأغنية، كَمْا حدث سابقًا مع أغنية Lizzo.

كَيْفَ ردت بيونسيه

بعد الجدل الذي أثارته بيونسيه، 40 عامًا، أصدرت المتحدثة باسم النجمة بيانًا قالت فِيْه إن بيونسيه ستعمل على تغيير كلمات أغنيتها المسخنة، موضحة، “سيتم استبدال كلمة بيونسيه التي لم تستخدمها عَنّْ قصد وسوء فهمها.”

يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من اعتذار نجمة البوب ​​الأمريكية ليزو عَنّْ استخدام نفس الكلمة فِيْ أغنيتها GRRRLS من ألبومها الرابع Special فِيْ يونيو الماضي.

فِيْ ذلك الوقت، أصدرت Lizzo بيانًا تعتذر فِيْه لمعجبيها، قائلة “لقد انجذبت إلَّى كلمة” مؤذية “فِيْ أغنيتي الجديدة GRRRLS. دعَنّْي أوضح شيئًا واحدًا لا أريد أبدًا الترويج للغة مهِيْنة. امرأة فِيْ أمريكا، تم استخدام العديد من الكلمات الجارحة ضدي، لذا فأنا خارج عَنّْاء الكلمات، سواء تم نطقها عَنّْ قصد أم بغير قصد، كَمْا أنا الآن “.

وتابع “أنا فخور بالقول إن هناك نسخة جديدة من GRRRLS مع تغيير فِيْ كلمات الأغاني. هذا هُو نتيجة اتخاذ التدابير المناسبة. كفنانة مؤثرة، كرست نفسي لأكون جزءًا من التغيير الذي أريد أن أراه فِيْ العالم “.