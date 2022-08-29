“بيير أوميديار” مؤسس eBay.. كَيْفَ غيرت قِصَّة حب “ملهمة” عالم المزادات

من بين قصص النجاح الملهمة فِيْ ريادة الأعمال، تحتل قِصَّة نجاح بيير أميديار مكانة خاصة، كونه مؤسس أحد مواقع المزايدة الأولى عبر الإنترنت.

اشتهر بيير بكونه مؤسس المزاد الشهِيْر على الإنترنت وبيع موقع eBay، وبفضله قام بتغيير تكتيكات التجارة إلَّى الأبد.

لم يتوقع بيير أميديار أن يصبح مليارديرًا عَنّْدما أنشأ موقعًا صغيرًا للمزادات على الإنترنت لإرضاء حبيبته، ولكن فِيْ غضون خمسة أشهر تحول هذا المشروع البسيط إلَّى إمبراطورية ضخمة ومربحة نتج عَنّْها موقع eBay، وأصبحت الشركة واحدة من أشهر وأنجح الشركات على الإنترنت.

بدأ الأمر بمحاولة بيير أوميديار إقناع صديقته وانتهى به الأمر إلَّى كونه أحد أهم رواد الأعمال والشخصيات التقنية فِيْ العالم، بعد إنشاء موقع eBay والسماح للناس بشراء وبيع كل ما يريدونه عبر الإنترنت، ليصبح مليارديرًا فِيْ عامه الحادي والثلاثين.

ولادة بيار أميديار

يتمتع بيير بخلفِيْة ثقافِيْة متنوعة، كونه من أصل فرنسي أمريكي إيراني، حيث ولد فِيْ 21 يونيو 1967 فِيْ العاصمة الفرنسية باريس.

خلال طفولته، انتقل بيير للعيش فِيْ الولايات المتحدة، عَنّْدما قبل والده الإقامة فِيْ المركز الطبي بجامعة جونز هُوبكنز، وبدأ حياته العملية منذ صغره، عَنّْدما أظهر علامات حب البرمجة فِيْ سن الرابعة عشرة.

الحياة الدراسية لبيار أميديار

تخرج بيير من جامعة تافتس عام 1988 بدرجة البكالوريوس فِيْ علوم الكَمْبيوتر، ولم ينتظر طويلاً لبدء مسيرته المهنية بالعمل فِيْ عدد من الشركات البارزة فِيْ مجالات البرمجة.

وقد شمل شركة Claris، وفِيْ عام 1991 شارك فِيْ تأسيس شركة البرمجيات Development Corp.، والتي غيرت اسمها لاحقًا إلَّى eShop، قبل أن تستحوذ عليها Microsoft.

تأسيس موقع eBay بواسطة بيير أميديار

بعد التخرج، عمل بيير أميديار فِيْ شركة تابعة لشركة Apple وشارك فِيْ تأسيس شركة ناشئة مع ثلاثة من أصدقائه. بدأ العمل فِيْ أحد مواقع التسوق الإلكتروني واشترته شركة Microsoft فِيْ النهاية، ثم انتقل للعمل فِيْ شركة جنرال ماجيك جنبًا إلَّى جنب مع تصميم مواقع الويب لكسب المزيد من المال، وفِيْ أحد الأيام أخبرته صديقته باميلا التي كانت تجمع العملات المعدنية أنها لا تستطيع ‘ للعثور على أشخاص لديهم نفس الشيء كهُواية، قرر إنشاء موقع مزاد على الإنترنت يساعد باميلا على التواصل مع الأشخاص المهتمين بجمع العملات المعدنية عبر الإنترنت.

فِيْ عام 1995، افتتح Omidyar Auction Web ثم غير اسمه لاحقًا إلَّى eBay، وكان فِيْ البداية منتدى لمساعدة الناس على الشراء والبيع عبر الإنترنت، ولم تكن هناك طريقة لمنع الاحتيال أو الاحتيال، لذلك واجه المشروع بعض المشكلات فِيْ البداية، ولكن تمكن المسؤولون عَنّْها من حلها ببساطة.

كانت الفكرة الرئيسية لإطلاق eBay هِيْ إنشاء موقع مخصص لبيع المنتجات من خلال المزادات، قبل أن يتوسع ليصبح أحد أهم مواقع التجارة الإلكترونية فِيْ العالم.

عرف أوميديار من أين يؤكل الكتف، واستغل الهدف الرئيسي المتمثل فِيْ وصول الناس إلَّى الإنترنت لزيادة نجاح شركته، وكان يعلم أن مستخدمي الإنترنت يستخدمونه فِيْ المقام الأول من أجل العثور على الآخرين الذين يشاركونهم اهتماماتهم، وأخبر صديقه شول أنه يعتقد أن الناس سيقبلون الخدمة التي يقدمونها لأنهم يريدون بيع وشراء الأشياء والتعرف على أشخاص جدد.

مع نجاح المشروع فِيْ وقت مبكر، ترك Omidyar وظيفته اليومية وكرس نفسه وشول لبناء eBay. بعد ثلاثة أشهر، تحدث أميديار مع صديقه جيف شول من أجل إضافة بعض الميزات إلَّى الموقع الجديد، وسرعان ما نمت شعبية الموقع وزادت رسوم العمولات. بحلول منتصف عام 1996، كان الموقع يستضيف ما يقرب من 800000 مزاد كل يوم، ثم أعيد تسمية العلامة التجارية باسم eBay.

بعد أقل من عامين من إطلاقه، كان موقع eBay واحدًا من أكثر المواقع شعبية على الإنترنت، حيث قام أكثر من 150 مستخدمًا بتقديم عروض على 794000 عَنّْصرًا كل يوم، وقد تضاعفت هذه الأرقام بعد ثلاثة أشهر.

فِيْ عام 1998، تولى أميديار رئاسة مجلس إدارة الموقع، وتوسع الموقع بعد ذلك فِيْ أنشطته ليشمل دولًا أخرى إلَّى جانب الولايات المتحدة، بما فِيْ ذلك أستراليا وكندا وألمانيا واليابان وبريطانيا.

نظرًا لمعدل النمو هذا، طلب Omidyar و Skoll مساعدة فريق رأس المال الاستثماري والإدارة الذي من شأنه أن يدفع الشركة إلَّى الأمام ويساعدها فِيْ الحفاظ على مستواها، وتلقيا شيكًا بقيمة 4.5 مليون دولار من Benchmark Capital مقابل 22 ٪ من أسهم الشركة، مثل بالإضافة إلَّى تعيين الشركة مارغريت ويتهام كرئيس تنفِيْذي لشركة eBay، وبفضل سياستها القيادية والإدارية، أصبحت الشركة كيانًا بارزًا فِيْ عالم التسوق عبر الإنترنت.

فِيْ غضون أربعة أشهر فقط، بناءً على مخطط دعاية قوي، ارتفعت قيمة الأسْهُمْ فِيْ eBay من 18 دولارًا إلَّى 300 دولار، وفِيْ عام 2013 ذكرت تقارير إعلامية أن صافِيْ ثروة بيير أوميديار وصل إلَّى 8.7 مليار دولار.

حقق الموقع نجاحًا كبيرًا فِيْ مهده، حيث بلغ عدد الأعضاء النشطين 2.1 مليون عضو، وجمعوا 750 مليون دولار من الإيرادات فِيْ عام 1998، ونشاط eBay فِيْ البيع من خلال المزادات، مما دفع أمازون إلَّى تجربة نفس التجربة وإطلاق منصة العطاءات الخاصة بها فِيْ عام 1999.