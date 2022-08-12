بيِّنة الملحم وعي المجتمع حد من انجراف الشباب خلف التطرف

المستشار في قضايا الأمن الفكري د. الملحم والدليل أن ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي حد من انجراف الشباب وراء الجماعات المتطرفة.

فيديو | مستشار في قضايا الأمن الفكري د. بينة الملحم ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي أوقف انجراف الشباب عن الجماعات المتطرفة# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/lp8PCXwPeZ

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 12 أغسطس 2022

ضمير اجتماعي عظيم

وتابع، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن الأمن الفكري ليس مجرد شيء مؤقت لفترة معينة، بل هو مشروع ثقافي بعيد كل البعد عن كونه وطنيًا، لافتًا إلى أنه في السنوات الأخيرة تولد وعي اجتماعي كبير. .

اعلنت رئاسة امن الدولة عن اصابة مواطن و 3 عناصر امن بجروح اثر قيام مطلوب بتفجير نفسه بحزام ناسف في جدة.

تفاصيل الحادثة

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة إلى أنه بالإضافة إلى البيان الصادر بتاريخ 21/4/1437 هـ بشأن الإعلان عن قائمة بـ (9) مطلوبين لدى الجهات الأمنية، وامتداداً للبيان الحالي. استطاعت الرقابة الأمنية، الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة، عبر عملية أمنية، تحديد المطلوب رقم (4) على القائمة / عبدالله بن زايد بن عبد الرحمن البكري الشهري، وحضوره كان. بالساعة (1000) من مساء الأربعاء الموافق 12/1/1444 هـ في حي السامر بمحافظة جدة. وكان يرتديها، مما أدى إلى وفاته، وأصيب أحد المواطنين الباكستانيين وثلاثة من عناصر الأمن بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.