“بي واي دي” عملاق ينافس نفسه.. 150 ألف سيارة كهربائية فِيْ تايلاند

بوتيرة متسارعة، تمضي BYD فِيْ تحقيق إنجازات مستقبلية ومؤقتة لتصبح عملاقًا ضخمًا فِيْ سوق السيارات الكهربائية، لا ينافسها إلا من تلقاء نفسها.

يقع المقر الرئيسي لشركة BYD فِيْ مركز التكنولوجيا فِيْ Shenzhen، وتمثل BYD حوالي 26 بالمائة من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة فِيْ الصين، متقدمة بفارق كبير عَنّْ Tesla، التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة 11 بالمائة، وفقًا لسيتي جروب.

بدأت BYD أيضًا بيع سيارتها الكهربائية ذات الدفع الرباعي Han فِيْ البرازيل، ودخلت فِيْ اتفاقيات مع شركاء لفتح وكلاء فِيْ أستراليا ونيوزيلندا، وكشفت مؤخرًا عَنّْ خطط لدخول العديد من البلدان بما فِيْ ذلك ألمانيا وإسرائيل وتايلاند.

تايلاند .. وجهة جديدة للنمو والازدهار

ستكون تايلاند مرحلة جديدة من النمو والتطور لأهداف وطموحات شركة صناعة السيارات الصينية BYD، التي أعلنت الخميس 8 سبتمبر 2022، أنها ستبني مصنعًا فِيْ تايلاند لبدء إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بدءًا من عام 2024.

من جانبه، قال ليو شيوليانج، مدير عام المبيعات فِيْ آسيا والمحيط الهادئ بالشركة، إن المصنع سينتج السيارة الكهربائية بالكامل “أتو 3″، مضيفًا أن بي واي دي تدرس أيضًا إمكانية إنتاج البطاريات وقطع غيار السيارات حسب الطلب ؛ بحسب ما أوردته “رويترز”.

وقالت الشركة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية فِيْ بيان مشترك مع مجموعة WHA المطورة الصناعية التايلاندية إنه تم توقيع اتفاقية شراء لمساحة 96 هكتارًا (237 فدانًا) من الأراضي فِيْ مقاطعة رايونج الشرقية لبناء المصنع.

فِيْ الشهر الماضي، وافق مجلس الاستثمار التايلاندي على مشروع بقيمة 17.9 مليار بات (491.49 مليون دولار) لإنتاج السيارات الكهربائية.

تهدف أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية فِيْ الصين إلَّى بيع 10000 سيارة فِيْ تايلاند مع الصادرات إلَّى جنوب شرق آسيا وأوروبا، بينما تهدف الحكومة التايلاندية إلَّى إنتاج حوالي 700 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030، أو 30٪ من إجمالي صناعة السيارات.

BYD الصحوة تهز تسلا

يمكن أن تتغير صناعة السيارات مع تحول كبير فِيْ المشهد الكهربائي، وتتولى الشركات الصينية قيادة السوق من تسلا.

اليوم، تتطلع شركة BYD الصينية للهِيْمنة على السوق العالمي والصناعة من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla.

استحوذت Tesla ومديرها التنفِيْذي الشهِيْر، Elon Musk، على اهتمام المستثمرين والسائقين فِيْ جميع أنحاء العالم برؤيتها لمستقبل التنقل الكهربائي. لكن المؤسس والرئيس التنفِيْذي لشركة BYD الملياردير Wang Chuanfu يتنافس على تحويل شركته، التي تعد بالفعل أكبر صانع للسيارات الكهربائية فِيْ سوق الصين شديدة التنافس، إلَّى لاعب عالمي رئيسي فِيْ النقل الكهربائي بنهج مختلف تمامًا.

وإذا نجح مؤسس BYD فِيْ التوسع دوليًا، فِيْمكنه تحقيق مستوى من الاعتراف والحجم الذي استعصى على عدد لا يحصى من شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى.

قد يمثل اعتماد BYD لنهج التكامل الرأسي فِيْ التصنيع أكبر اختلاف لها عَنّْ Tesla، وربما يمثل ميزة على Tesla وشركات صناعة السيارات الأقدم والتي تعمل بالكهرباء الآن. كان وانج من أوائل المدافعين عَنّْ هذه الاستراتيجية، وهُو خريج كيمياء من عائلة زراعية، لم يصنع المركبات فحسب، بل أنتج أيضًا أشباه الموصلات والبطاريات الخاصة به.

وهِيْ الآن ثالث أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية فِيْ العالم، وتستحوذ على 14٪ من السوق العالمية فِيْ هذا القطاع، بعد منافسيها الصينيين “أميبريكس تكنولوجيز المعاصرة” و “إل جي إنيرجي سوليوشن” (إل جي) فِيْ كوريا الجنوبية. قال نائب الرئيس التنفِيْذي ليان يوبو فِيْ يونيو الماضي إن الشركة تستعد لبيع بطاريات لشركة تسلا.

أدى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية إلَّى نقص الليثيوم، وهُو مادة أساسية فِيْ البطاريات. يعتمد وانغ الآن على المكاسب الناتجة عَنّْ بناء علاقات وثيقة مع منتجي المعادن الرئيسيين.