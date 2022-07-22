ب2 كوب دقيق تقدري تعملي كَمْية من بسكويت الكاكاو بمقادير اقتصادية وبطعم دايب ولذيذ

يميل جميع الأطفال إلى شراء وأكل البسكويت فِيْ المتاجر أو المخابز، وهذا يمكن أن يتسبب فِيْ إضعاف جهاز المناعة للإنسان لاحتوائه على مواد حافظة يمكن أن تسبب العديد من الأمراض. ويتم تمثيلهم فِيْ البيض والكاكاو النيء والدقيق والحَلْيب والسكر والزبدة، ويفضل كثير من الناس تناول بسكويت الكاكاو مع كوب من الشاي أو كوب من الحَلْيب الساخن على مائدة الإفطار، ويفضل الكثير من الناس تناول البسكويت فِيْ فِيْ أي وقت تقوم بعض النساء بصنع البسكويت مضيفا إليه العديد من النكهات مثل اليانسون والقرفة وغيرها حسب الرغبة، كَمْا أن تناول البسكويت له فوائد عديدة حيث أنه يساعد على تقوية العظام والأسنان لاحتوائه على الحَلْيب الذي يقي من هشاشة العظام، ويساعد البسكويت فِيْ البناء. جسم الإنسان، ويساعد أيضًا فِيْ تقوية الذاكرة، وتنشيط العقل، وسنشرح كيفِيْة صنع كعكات الكاكاو بكَمْيات دقيقة، وأنهم لا يحتاجون إلى وقت فِيْ عملهم.

مكونات كعكة الكاكاو

اربع بيضات

نصف كوب كاكاو خام

كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض منخول

كوب حَلْيب كبير

نصف كوب كبير سكر

نصف كوب كبير زبدة كونتري

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا المجففة

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من عصير البرتقال

وصفة كعكة الكاكاو