تآكل مخزون النفط الأمريكي.. أدنى مستوى منذ 38 عاما

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزون النفط الخام فِيْ احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة انخفض بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، انخفض مخزون الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلَّى 450 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 26 أغسطس، وهُو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1984.

المبلغ الذي تم سحبه الأسبوع الماضي من احتياطيات الطوارئ هُو الأصغر منذ نهاية أبريل.

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن فِيْ مارس خطة للإفراج عَنّْ مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة التي ساهمت فِيْ الزيادات الحادة فِيْ التضخم.

اقترحت وزارة الطاقة إعادة تعبئة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالسماح لها بالدخول فِيْ عقود لشراء النفط على مدى سنوات فِيْ المستقبل بأسعار ثابتة ومحددة مسبقًا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن الخطة ستساعد فِيْ تعزيز إنتاج النفط المحلي.

فِيْ غضون ذلك، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بأكثر من أربعة فِيْ المائة يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها عَنّْ الأسبوع الماضي، حيث ساعدت تخفِيْضات الإنتاج المحتملة من قبل مجموعة أوبك + فِيْ إخفاء قوة الدولار الأمريكي وتوقعات قاتمة للنمو فِيْ الولايات المتحدة.

ستعقد أوبك +، التي تضم أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفِيْن بقيادة روسيا، اجتماعا فِيْ الخامس من سبتمبر لتحديد سياسة الإنتاج.

أنهت عقود خام القياس العالمي برنت جلسة التداول على ارتفاع 4.10 دولارات بنسبة 4.1 فِيْ المائة لتسجل عَنّْد التسوية 105.09 دولار للبرميل، بعد أن حققت مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 4.4 فِيْ المائة.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.95 دولار، أو 4.2 فِيْ المائة، لتبلغ عَنّْد التسوية 97.01 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.5 فِيْ المائة الأسبوع الماضي.

وقال سوغاندا ساشديفا نائب رئيس أبحاث السلع فِيْ ريلاينس بروكينج “أسعار النفط ترتفع على أمل خفض الإنتاج من أوبك وحلفائها لاستعادة توازن السوق ردا على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.”

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن الدول الأعضاء يمكن أن تطلق المزيد من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية إذا وجدت ذلك ضروريًا عَنّْد انتهاء البرنامج الحالي فِيْ نوفمبر.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية من المرجح أن تراجعت 600 ألف برميل الأسبوع الماضي، وكذلك فعلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط فِيْ احتياطيات الطوارئ الأمريكية انخفضت بمقدار 3.1 مليون برميل فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 26 أغسطس، إلَّى أدنى مستوى منذ ديسمبر 1984.