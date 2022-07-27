تأثيراته طالت دول العالم كافة.. ببساطة ما هُو التضخم

على هاشتاج “التضخم” على Facebook و Twitter و Instagram، ستجد ملايين المنشورات حول التضخم فِيْ معظم البلدان حول العالم.

كَمْا يشير تقرير صادر عَنّْ صندوق النقد الدولي، قد تكون كلمة التضخم من أكثر الكلمات شيوعًا فِيْ الاقتصاد، واليوم يتم تداولها فِيْ الحياة اليومية وداخل المناقشات المنزلية اليومية.

التضخم، كَمْا حدده صندوق النقد الدولي، هُو معدل الزيادة فِيْ الأسعار خلال فترة زمنية معينة ومقارنتها بفترة سابقة أخرى، على أساس شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي، أو عبر سلسلة زمنية ( 5 سنوات أو 10 سنوات).

عادة ما يكون التضخم مقياسًا واسعًا، مثل الزيادة الإجمالية فِيْ الأسعار أو زيادة تكلفة المعيشة فِيْ بلد ما ؛ ولكن يمكن أيضًا حسابه بشكل أكثر تحديدًا – بالنسبة لسلع معينة، مثل تضخم أسعار الغذاء.

مهما كان السياق، يمثل التضخم مدى ارتفاع تكلفة مجموعة من السلع والخدمات ذات الصلة خلال فترة معينة، وهِيْ الأكثر شيوعًا خلال العام.

وأدى التضخم إلَّى إغراق البلدان فِيْ فترات طويلة من عدم الاستقرار. يمثل اليوم أحد أهم التحديات الاقتصادية لغالبية دول العالم ربما باستثناء روسيا واليابان لاعتبارات داخلية خاصة.

غالبًا ما يطمح محافظو البنوك المركزية إلَّى أن يُعرفوا باسم “صقور التضخم”، لأن هذا المؤشر هُو أهم أداة مطلوبة للحفاظ عليها فِيْ السوق عَنّْد مستويات معقولة مرتبطة بالعديد من المتغيرات النقدية.

يمكن أن يحدث التضخم بسبب زيادة الطلب على سلعة ما أو نقص المعروض منها، أو زيادة تكلفة الإنتاج.

كَيْفَ يتم قياس التضخم

تقوم إدارات الإحصاء الدولية باحتساب مؤشر أسعار المستهلك شهريًا بناءً على التغيرات فِيْ الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات.

يستخدم مؤشر أسعار المستهلك نهج “سلة السلع”، مما يعَنّْي أنه يتتبع التغيرات فِيْ تكاليف الفئات الرئيسية التي ينفق عليها الأشخاص الأموال، مثل الأطعمة والمشروبات، والإسكان، والملابس، والنقل، والتعليم والاتصال، والترفِيْه، والرعاية الطبية، وغيرها. بضائع وخدمات.

يعتبر الكثيرون أن مؤشر أسعار المستهلكين هُو المعيار القياسي للتضخم فِيْ جميع أنحاء العالم. إنها أداة مهمة لحساب الزيادات فِيْ تكلفة المعيشة ؛ وأيضًا أداة لتحديد الأسعار.

يعَنّْي معدل التضخم أيضًا، فِيْ كثير من الحالات، أن الأموال المحتفظ بها كنقد أو فِيْ حسابات بنكية ستفقد القوة الشرائية بمرور الوقت، حيث يلجأ الأفراد إلَّى التغلب على التضخم وتعزيز قوتهم الشرائية من خلال استثمار أموالهم فِيْ أصول معينة.

تعتمد تكلفة معيشة المستهلك على أسعار العديد من السلع والخدمات وحصتها فِيْ ميزانية الأسرة ؛ لقياس متوسط ​​تكلفة معيشة المستهلك، تجري مراكز الإحصاء دراسات استقصائية لتحديد سلة من العَنّْاصر التي يتم شراؤها بشكل شائع وتتبع تكلفة شراء هذه السلة بمرور الوقت.

من القضايا المهمة التي تحدث اليوم على الصعيد العالمي ما يلي يمكن للتضخم أن يشوه القوة الشرائية بمرور الوقت لمتلقي ودافعي أسعار الفائدة الثابتة.

على سبيل المثال، المتقاعدون الذين يحصلون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 5٪ فِيْ معاشاتهم التقاعدية ؛ إذا كان التضخم أعلى من 5٪، فإن القوة الشرائية للمتقاعدين تنخفض.

يختلف التضخم من دولة إلَّى أخرى، بسبب الآثار السلبية على عملاتها المحلية، على سبيل المثال، سجلت تركيا معدلات تضخم تزيد عَنّْ 78٪ وتجاوزت 350٪ فِيْ بلد مثل السودان فِيْ وقت سابق من هذا العام.