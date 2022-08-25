تأثير الطاقة النظيفة.. الهِيْدروجين يحرك العلاقات الألمانية المغربية

قد تصبح الطاقة المتجددة المحرك الأسرع للمشهد العالمي فِيْ المرحلة المقبلة، وما يحدث مع إقامة التحالفات وتوقيع اتفاقية يجسد ذلك.

صفحة جديدة فِيْ العلاقات الألمانية المغربية … عبر الهِيْدروجين

على صعيد العلاقات المغربية الألمانية، اتفق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك بالإجماع، اليوم الخميس، على فتح صفحة جديدة فِيْ العلاقات بين البلدين تقوم على الوضوح والثقة والتعاون من أجل المصالح المشتركة وفق ما ورد. آليات جديدة.

وأعلن الوزيران، فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقده اليوم بمقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط، عقب زيارة رسمية للوزير الألماني، عَنّْ افتتاح حوار استراتيجي على مستوى وزارة الخارجية، إحياء اللجنة الاقتصادية للضغط من أجل التعاون المشترك فِيْ المجالات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشراكة فِيْ مجموعة من المجالات، بما فِيْ ذلك الهِيْدروجين الأخضر والطاقة والاستثمار والتمكين. المرأة وتعزيز دورها فِيْ المجتمع.

وجدد البلدان فِيْ بيان مشترك رغبتهما فِيْ تطوير العلاقات فِيْ المجالات السياسية والاقتصادية والثقافِيْة. كَمْا جدد الوزير الألماني الدعوة التي وجهها الرئيس الألماني إلَّى ملك المغرب لزيارة ألمانيا، مشيرا أيضا إلَّى الإصلاحات المهمة التي يقوم بها المغرب فِيْ عدد من المجالات والدور المهم الذي يلعبه المغرب كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي فِيْ شمال أفريقيا والقارة الأفريقية ككل.

أشارت أنالينا بايربروك إلَّى مجموعة من الحقائق التي تؤكد أهمية الشراكة بين البلدين والروابط الثقافِيْة والتجارية التي توحدهما، والمتمثلة فِيْ رغبة المغاربة فِيْ تعلم اللغة الألمانية، والشراكات المتعددة فِيْ التعليم العالي، وتنامي التبادل السياحي، بالإضافة إلَّى الملفات ذات الأولوية فِيْ مجالات الطاقات المتجددة، وأزمة المناخ، وتطوير الهِيْدروجين الأخضر، والهجرة. ومكافحة الإرهاب.

الريادة المغربية فِيْ سباق الهِيْدروجين العالمي

لقد عمل المغرب لسنوات على تبني سياسة للطاقة تميل إلَّى الاعتماد بشكل كبير على مصادر الطاقة النظيفة، وبالتالي تقليل الاعتماد على المصادر الأحفورية التي تلوث البيئة. بينما تتجه المملكة لتصبح من أهم الدول المنتجة للهِيْدروجين.

يسعى المغرب لإيجاد بدائل للطاقات الأحفورية، من خلال تسريع انتقال طاقته نحو المصادر النظيفة التي تضمن اكتفاء الطاقة على المدى المتوسط ​​والبعيد، وتمكينه من تلبية احتياجاته من الطاقة من جهة وتقليل الانبعاثات السامة من جهة أخرى.

يعتبر الهِيْدروجين الأخضر من أهم البدائل النظيفة التي يراهن عليها المغرب، إلَّى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية احتياجاته وحتى تصدير الفائض الذي قد يحققه فِيْ المستقبل، فِيْ وقت تشهد أسواق الطاقة تقلبات مصحوبة بسبب مشاكل التوريد.

فِيْما يتعلق بسياسة المغرب فِيْما يتعلق بإنتاج الهِيْدروجين الأخضر، خطى المغرب خطوات كبيرة فِيْ إنتاجه، فِيْ وقت تشهد الساحة الدولية ظهُور مراكز تأثير جيوسياسية جديدة تعتمد على إنتاج واستخدام الهِيْدروجين، بالتوازي مع إعادة النظر. من استخدامات الطاقات “الملوثة” التي أصبحت أكثر قلقًا من قبل دعاة حماية البيئة أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع الاحتباس الحراري الذي وصل إلَّى مستويات غير مسبوقة.

تتكون خارطة الطريق المغربية لتطوير الهِيْدروجين الأخضر من ثلاثة محاور رئيسية، بما فِيْ ذلك اكتساب التقنيات اللازمة، وتطوير السوق والطلب، وجانب الاستثمار والعرض.

من جهتها، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن أمينة بن خضرة، إن المغرب يستعد لتطوير الهِيْدروجين الأخضر خلال العقد المقبل، مشيرة إلَّى أن المملكة تبنت خارطة طريق لتطوير الهِيْدروجين بإطلاق أول مبادرة خضراء. تجمع الهِيْدروجين فِيْ إفريقيا “Cluster Green H2” الذي يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص مغاربة وأجانب.

وأوضح بن خضرة أن الهدف من إقامة هذا التجمع هُو التركيز على التطورات التكنولوجية فِيْ هذه السلسلة الاقتصادية والصناعية الواعدة للغاية، مؤكدا أن المغرب يمكن أن يصبح لاعبا لا غنى عَنّْه فِيْ تصدير الهِيْدروجين الأخضر إلَّى أوروبا بتكلفة تنافسية للغاية، نظرا لتوافره. على الموارد الطبيعية فِيْ مجال الطاقات المتجددة ذات الجودة العالية، خاصة مع جبهة المحيط الأطلسي والمناطق الجنوبية، أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات العالمية فِيْ هذا التقسيم الاقتصادي والصناعي.

كَمْا استطاع المغرب جذب استثمارات ضخمة فِيْ المجال، أبرزها مشروع شركة توتال إرين التابعة لمجموعة توتال إنرجيز، والتي خصصت مظروف مالي ضخم يقدر بـ 10.69 مليار دولار، أي ما يعادل 100 مليار درهم، لتنفِيْذ مشروع. لإنتاج الهِيْدروجين والأمونيا. الخضراء فِيْ منطقة كلميم واد نون بالصحراء المغربية.