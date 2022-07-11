تأثير صيانة “نورد ستريم” لنقل الغاز الروسي.. أوروبا تغرق فِيْ المجهُول

دخلت ألمانيا وأوروبا فترة من عدم اليقين يوم الاثنين بشأن مستقبل وارداتها من الغاز الروسي

يأتي ذلك بعد انخفاض كبير فِيْ الأسابيع الأخيرة وفِيْ ظل احتمال التوقف التام قريبًا.

بدأت شركة غازبروم الروسية العملاقة فِيْ الصباح أعمال صيانة خطي أنابيب غاز نورد ستريم 1 ينقلان كَمْية كبيرة من غازها الذي تواصل إيصاله إلَّى ألمانيا وعدة دول أخرى فِيْ أوروبا الغربية.

واكدت وزارة الاقتصاد الالمانية لوكالة فرانس برس الاثنين ان “نورد ستريم متوقف … ما يعَنّْي ان الغاز لم يعد يضخ من خلاله”.

هذا التوقف لمدة 10 أيام عَنّْ الأنبوبين، والذي تم الإعلان عَنّْه منذ فترة طويلة، هُو من الناحية النظرية مجرد إجراء شكلي تقني.

لكن فِيْ سياق الحرب فِيْ أوكرانيا والمواجهة بين موسكو والغرب حول الطاقة، لا يمكن لأحد أن يراهن على عواقبها فِيْ المستقبل.

حذر رئيس الهِيْئة الفِيْدرالية الألمانية لشبكات الغاز والكهرباء، كلاوس مولر، فِيْ قناة ZDF التلفزيونية يوم الإثنين من “العديد من السيناريوهات التي قد نغرق فِيْها فِيْ حالة طوارئ”.

“بوتين سيغلق صنبور الغاز … لكن هل سيعيد فتحه” سألت صحيفة بيلد اليومية الأكثر قراءة فِيْ ألمانيا يوم الأحد.

تجهز للأسوء

وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك للإذاعة العامة فِيْ نهاية الأسبوع “إننا نواجه وضعا غير مسبوق، كل شيء ممكن”.

وأضاف “من المحتمل أن يتدفق الغاز مرة أخرى حتى بكَمْيات أكبر من ذي قبل. من المحتمل ألا يصل شيء وعلينا الاستعداد للأسوأ كالمعتاد”.

على أساس مشكلة فنية، خفضت موسكو فِيْ السابق شحنات الغاز من نورد ستريم بنسبة 60٪ فِيْ الأسابيع الأخيرة، وهُو قرار نددت به برلين ووصفه بأنه “سياسي”.

فِيْ أماكن أخرى من أوروبا، فعلت شركة غازبروم الشيء نفسه، حيث قطعت الإمدادات عَنّْ بعض البلدان وقطعتها تمامًا فِيْ دول أخرى.

قالت شركة “إيني” الإيطالية، اليوم الاثنين، إن شركة غازبروم أبلغتها بأنها ستزودها، على مدى عشرة أيام، بنحو 21 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، فِيْما بلغ المعدل خلال الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب يوميا.

بدورها، قالت شركة OMV النمساوية يوم الاثنين إن شركة غازبروم أبلغتها بقطع إمدادات الغاز.

“هذا يعَنّْي اليوم تخفِيْضًا بنسبة 70 بالمائة تقريبًا من الكَمْية التي تصل إلَّى مركز بومغارتن للغاز الطبيعي بالقرب من الحدود السلوفاكية”، فِيْ رسالة بالبريد الإلكتروني إلَّى وكالة فرانس برس.

لذلك عملت برلين بجد لإقناع كندا يوم السبت بإعادة التوربينات الخاصة بـ Nord Stream 1 التي كانت تحت الصيانة، على الرغم من احتجاجات أوكرانيا.

ومع ذلك، لم ترغب ألمانيا فِيْ إعطاء موسكو عذرًا إضافِيًْا لوقف شحناتها من الغاز. ورحب المستشار الألماني أولاف شولتز، من خلال المتحدث باسمه الأحد، بقرار الكنديين.

تجادل برلين أيضًا أنه لأسباب فنية، سيكون من الصعب على شركة غازبروم إيقاف شحنات نورد ستريم لأن الغاز المستغل فِيْ حقل سيبيريا “تحت ضغط” ولا يمكن تخزينه إلَّى الأبد.

قال هابيك “إنها ليست مثل صنبور الماء”.

الخوف من التقنين

منذ بداية الحرب، أغلقت ألمانيا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي الذي كان من المقرر تشغيله، وتبذل جهُودًا لتقليل اعتمادها على روسيا، التي لا تزال تشتري منها 35٪ من وارداتها من الغاز مقارنة بـ 55٪ من قبل. الحرب.

لا تزال الأسر الألمانية تعتمد أكثر من 50٪ على الغاز للتدفئة.

لن يؤدي الإغلاق الدائم لـ Nord Stream 1 إلَّى معاقبة أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا فحسب ؛ ثم يتم نقل بعض الغاز الذي يصل إلَّى ألمانيا إلَّى أجزاء مختلفة من أوروبا.

وفِيْ فرنسا، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الأحد إلَّى “الاستعداد للمعركة” للتعامل مع احتمال حدوث خفض كامل فِيْ الإمدادات، والذي قال إنه “الاحتمال الأرجح”.

ومن ثم، فإن التوقف المطول لتوصيل الغاز سيؤدي إلَّى تفاقم أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بالفعل، مع ارتفاع الأسعار والخوف من شتاء قارس.

فِيْ ألمانيا، تدرس السلطات بالفعل خطط التقنين وتدعو إلَّى توفِيْر الطاقة.

وقال كلاوس مولر يوم الاثنين “يجب أن نفعل كل شيء لتوفِيْر الغاز من الآن فصاعدا، من خلال تحسين التدفئة ومناقشتها داخل الأسر وإعداد القطاعات الاقتصادية. لسنا عاجزين”. هذا بينما تفكر شركة الكيماويات العملاقة BASF فِيْ وضع بعض الموظفِيْن فِيْ حالة بطالة جزئية إذا طال توقف الإمدادات.

منذ يوم الخميس، اعتمد مجلس النواب خطة رمزية للحفاظ على الطاقة من خلال تجنب رفع درجة الحرارة عَنّْ 20 درجة فِيْ الشتاء ووقف تسخين المياه فِيْ المكاتب الفردية.