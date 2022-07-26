تأجير سيارات فِيْ السَعُودِيْة بأسعار تبدأ من 123 ريال شهريًا بأحدث السيارات

تأجير السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من المكاتب أو الشركات أو أصحابها مباشرة وعبر الأرقام الموضحة تحت كل سيارة لسهُولة التعامل والتواصل، أسعار تأجير السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ويختلف حسب نوع السيارة وجودتها وسنة الصنع، كَمْا يختلف من مدينة لأخرى داخل المملكة. مكتب تأجير السيارات تحدد المدة التي سيتم تأجير السيارة من أجلها حسب احتياجاتك، وتميز نفسها فِيْ الفكرة تأجير السيارات داخل المملكة هُو أن جميع السيارات المعروضة للإيجار حديثة وذات مواصفات ممتازة تسهل تلبية احتياجاتك ومتطلباتك، ومن هذا المنطلق سوف نقدم لك مجموعة مميزة ومتنوعة من تأجير السيارات السَعُودِيْة أسعار مناسبة تبدأ من 123 ريال شهرياً.

ميتسوبيشي أتراج موديل 2022

تبلغ إزاحة السيدان 1200 سم مكعب، وناقل الحركة 4 سلندر أوتوماتيكي، وعزم الدوران 117 نيوتن. متر وقوة 86 حصان.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض حي النهضة.

السيارة مؤمنة بالكامل وبحالة ممتازة.

ميتسوبيشي اتراج 2022 ايجار شهري 1900 ريال والايجار الاسبوعي 600 ريال.

هِيْونداي سوناتا 2022

سيارة سيدان جديدة تعمل بمحرك 2500 سي سي وتنتج 191 حصاناً، ناقل الحركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي السلامة.

السيارة فِيْ حالة ممتازة وكأنها جديدة.

تقدم الشركة المالكة للسيارة عرضًا مغريًا لتأجيرها. ايجار هِيْونداي سوناتا بالأسبوع 135 ريال والإيجار اليومي 150 ريال والإيجار الشهري 123 ريال فقط ولفترة محدودة.

شُروطْ الإيجار يجب أن يكون عمر المستأجر 21 عامًا على الأقل، وإحضار تصريح إقامة ساري المفعول، وإحضار بطاقة هُوية سارية أو تصريح إقامة.

1،000 ريال تأمين مكتبي مسترد.

250 كيلو يوميا مجانا ولكل كيلو اضافِيْ 70 هللة.

ايسوزو ديانا 2010 موديل NPR

شاحنة كبيرة وضخمة للأحمال الكبيرة، تأتي بمحرك 5000 سم مكعب وتولد 270 حصانًا وعزم دوران 470 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي بثماني أسطوانات.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض بالمنطقة الصناعية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

استئجار ايسوزو ديانا فِيْ السَعُودِيْة مقابل 200 ريال شهرياً.

هِيْونداي أكسنت موديل 2022

تعمل بمحرك 1400 سم مكعب يولد 100 حصان و 132 نيوتن متر من عزم الدوران. متر، وناقل الحركة أوتوماتيكي بخمس سرعات بأربع أسطوانات.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض فِيْ حي الخليج – النهضة.

السيارة جديدة وبحالة ممتازة.

سعر ايجار هِيْونداي أكسنت فِيْ السَعُودِيْة 1400 ريال شهرياً.

كيا بيجاس 2022