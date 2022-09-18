تأجيل الدراسة في مصر 2022 حقيقة ام لا ، قد سادة عبر الصحف والمجلات المصرية انتشار خبر التأجيل الخاص بالعملية التعليمة للمدراس والجامعات الحكومية والخاصة في محافظات مصر ، مما أثارة جدلاً واسعاً داخل الشارع المصري في العام الحالي 2022، رغم أنه صدر من أحد المصادر الرسمية من وزارة التربية والتعليم والتي صرحت حول أنباء تأجيل الدراسة فِيْ مصر 2022 مجرد شائعة، وفقًا للدكتور رضا حجازي، الوزير الجديد لوزارة التربية والتعليم المصرية ، تابعوا معنا .

حقيقة تأجيل الدراسة في الجمهورية المصرية 2022

وشهدت محركات البحث ارتفاعا واضحا من قبل ملايين الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة حَقيْقَة تأجيل الدراسة فِيْ مصر 2022، حيث انتشرت شائعات كثيرة أثارت الجدل حول هذا الموضوع، خاصة بعد ظهُور مرض جدري القردة فِيْ مصر. بعض الدول العربية لكن الوزارة نفت بشكل قاطع هذه الإشاعات وأعلنت الجهات المختصة عدم تأجيل الدراسة فِيْ مصر، ومن المقرر بدء العام الدراسي الجديد 2023 فِيْ 10/1/2022 وأن نبأ تأجيل الدراسة فِيْ مصر. الدراسات فِيْ مصر لا أساس لها من الصحة، ولا توجد نية لتأجيل الدراسة وأنها قد بدأت. تقوم مديريات التربية والتعليم فِيْ جميع محافظات مصر بإعداد وإعادة إنشاء المدارس، وأن جميع الكتب المدرسية على جميع المستويات التعليمية تعود مع بداية العام الدراسي. العام الدراسي.

تأجيل الدراسة في مصر 2022 العام الدراسي الجديد

وبعد التأكيد على تأجيل الدراسة فِيْ مصر 2022، والنفِيْ القاطع لتلك الأنباء، يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وافق على القرار الوزاري بتحديد الرسوم والاشتراكات والغرامات مقابل خدمات إضافِيْة. التي يتم الحصول عليها من تلاميذ المدارس فِيْ المراحَلْ التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2023/2022 حيث ينص القرار على أن أطفال المدارس من جميع المستويات التعليمية سيتقاضون رسومًا مقابل الخدمات والأنشطة التي تستلزمهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر الرسوم أو الغرامات أو الخدمات الإضافِيْة لتلك الصادرة والمشار إليها فِيْ هذا القرار.