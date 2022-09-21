حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2023، تداولت الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي حول تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في مصر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن أول أيام بداية العام الدراسي في مصر سيكون في الأول من أكتوبر، وفق إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث بينت الوزارة بأن حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في مصر.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2022

تعود الشائعات المتداولة حاليًا حول تأجيل الدراسة فِيْ مصر إلى سوء فهم لقرارات وزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة من 23 سبتمبر 2022 إلى 1 أكتوبر 2022، بسبب اللغات الحكومية والضباط. وقرر الأزهر، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة فِيْ الجامعات فِيْ الأول من أكتوبر بالجامعات الحكومية بالاتفاق مع الأزهر ووزارة التعليم العالي.

تبدأ الدراسة فِيْ المدارس الحكومية فِيْ 1 أكتوبر 2023 وتستمر حتى 14 يناير 2023، وبعدها تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومدة الفصل الدراسي الأول 98 يومًا، بعد انتهاء أيام الجمعة والعطلات الرسمية، والفصل الثاني. تبدأ فِيْ 11 فبراير 2023 حتى 18 يونيو 2023. ومدة الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد انتهاء أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ويبلغ عدد أسابيع الدراسة للعام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا، وبعدها الامتحانات يبدأ الفصل الدراسي الثاني، ويوم 3 يوليو تنتهِيْ امتحانات التحويل والشهادات الإعدادية، ثم امتحانات الدبلومات الفنية فِيْ مختلف التخصصات والثانوية العامة والشعبين العلمي والأدبي.

هل تأجيل الدراسة في مصر حقيقي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت حول شائعات تأجيل مَوعِد دخول المدارس، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون تاريخ بدء الدراسة 2022/2023 هُو مَوعِد بدء الدراسة. السبت المقبل 1 أكتوبر للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية باللغات واللغات الخاصة والأزهر وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مَوعِد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية هُو أكتوبر. 1، 2022.

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية حول حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في مصر وقالت بأن كل ما تم إشاعته عن تأجيل الفصل الدراسي عاري عن الصحة، ولا يوجد أي معلومات تفيد ذلك، أكد بان أول أيام العام الدراسي الأول من شهر أكتوبر.