تأجيل تجديد عقد حسين الشحات في الأهلي

حسين الشحات

قررت إدارة الأهلي تأجيل تمديد عقد حسين الشحات مع الأهلي لحين عودته من إجراء جراحة غضروف الركبة في قطر.

وسيغادر حسين الشحات الظهير الأيمن خلال الساعات القليلة المقبلة متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء جراحة غضروف الركبة بموافقة مجلس إدارة النادي.

ويخطط الشحات للتغيب مبدئيا مع الأهلي لمدة لا تقل عن 3 أشهر وقد تصل إلى 4 أشهر، وبالتالي تجنب مغادرة القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، كما هو محدد.

من جهة أخرى يعتزم مديرو الأهلي تمديد عقدي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ثنائي الدفاع، وفي الحقيقة تم الاتفاق معهم لكن ضغوط الأطراف تسببت في تأخير التوقيع معهم. .

خسر النادي الأهلي لقب كأس مصر أمس الخميس أمام منافسه اللدود الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.