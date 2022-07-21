تأجيل حفل روبي بالساحل الشمالي تزامنا مع جدل شروطه وأسعار تذاكره

أثار تأجيل حفل الفنانة المصرية روبي بالساحل الشمالي تساؤلات، بعد أن كان مقررا فِيْ 29 يوليو، ليكون 12 أغسطس المقبل.

جاء قرار تأجيل حفل مفاجأة روبي بالتزامن مع الجدل الذي صاحب سعر تذاكرها الذي بلغ 2700 دولار (ما يعادل حوالي 52 ألف جنيه)، فضلًا عَنّْ شروط حضورها.

ولم يوضح منظم الحفل سبب التأجيل، فِيْما ادعت مصادر أخرى أن ذلك يرجع إلَّى توقيت المَوعِد السابق للاحتفال ببداية العام الهجري، لكن لم يصدر أي بيان يؤكد صحة التأجيل. معلومات.، إما من الشركة المنظمة للحفل أو من الفنانة روبي.

أثار الإعلان عَنّْ أسعار تذاكر الحفلات قبل أيام حالة من الجدل بين الجمهُور عبر مواقع التواصل، حيث تم طرح تذاكر لفئتين الأولى للأفراد وتبدأ من 650 إلَّى 3500 جنيه مصري، أي ما يعادل ( 35 – 185 دولار).

أما أسعار الطاولات فتتراوح بين 6500 و 52.500 جنيه، أي ما يعادل (345 – 2776) دولارًا، مما أثار استهزاء العديد من المراقبين من ارتفاع التكلفة.

وبشأن شروط المشاركة فِيْ الحفل، أشار إلَّى أن الحد الأدنى للسن المسموح به لدخول الحفل هُو 25 سنة، على أن يكون الدخول للأزواج “الكابلات” فقط، ولا يمكن لأحد الدخول بمفرده، وغير مسموح. ارتداء السراويل الساخنة أو الملابس الرياضية، ويجوز ارتداء التروبون ولا يسمح باستخدام العَنّْف، ويجب ارتداء ملابس المثليين.

أثارت روبي بالفعل الجدل مرات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشروط التي حددها منظمو حفلاتها وأسعار التذاكر، سواء داخل مصر أو خارجها، كَمْا حدث مؤخرًا مع حفلها الأول فِيْ تونس، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.

حققت روبي نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث تصدرت القوائم الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، بآخر مقطع فِيْديو لأغنيتها “نامت نانا” التي لاقت رواجًا كبيرًا، علمًا بأن الفنانة نعوم عصام، صرحت بأن روبي استخدمت اسم “نمت نانا” من أغنيتها التي حملت عَنّْوان “سليب نانا”. إنهم متشابهُون تمامًا، الأمر الذي فاجأها.