تأجيل مباراتي الزمالك في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا

كشف المنفذ الإعلامي مدحت شلبي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في الجولة التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدحت شلبى، أن قرار تأجيل مباراتى الزمالك فى الجولة التمهيدية لدورى أبطال أفريقيا، يرجع إلى بطولة كأس السوبر لوسيل، التى تجمع بطل الرابطة السعودية للمحترفين وبطل الدورى المصرى.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك بطل الدوري المصري، الفريق الأول لكرة القدم، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، الهلال، في كأس السوبر لوسيل.

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مباراة فريق الزمالك لكرة القدم الأولى ضد اليكيت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الأول.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الأولى من الدور التمهيدي في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، على أن تقام مباراة الإياب في 16.17.18 من نفس الشهر.

وإذا تمكن الزمالك من تجاوز عقبة المنتخب التشادي، فإن الفائز في مباراة بوروندي فلامبو والاتحاد الليبي سيبقى في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.