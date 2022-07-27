تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر فما السبب.. الموارد البشرية تُوضح موقف المستحقين القدماء

صرحت وزارة الموارد أنها ستنظر فِيْ جميع الاستفسارات والشكوك حول التأخير فِيْ نتيجة الضمان، كَمْا أعلنت وزارة الموارد بشكل رسمي عن تمديد فترة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حتى 30 أكتوبر، و وأكد فِيْ الوقت نفسه أن معاش الضمان سيستمر لجميع المستفِيْدين دون انقطاع، وذلك بالتزامن مع استمرار فحص طلبات طالبي المساعدة المالية، ومن خلال هذا المقال نشرح سبب التأخير فِيْ قبول الضمان.

تأخر الأهلية للحصول على “القبول” مطور الضمان الاجتماعي

ردت وزارة الموارد عبر حسابها الرسمي على صفحتها على تويتر بأنها ستعلن النتيجة بشكل تدريجي، وفِيْ الفترة القادمة سيتم إرسال رسائل نصية بنتائج التفويض، ويتم ذلك بشكل دوري ووفق استراتيجية منظمة. . من قبل الوزارة، وذلك وفق المعايير والشُروطْ التي تم توضيحها، ويتم تقديم البيانات وتحديثها عبر موقع الوزارة على الإنترنت، ويتم ة جميع الشُروطْ والرواتب بعد ذلك.

الشُروطْ اللازمة للحصول على ضمان المطور

يجب أن تكون هناك بعض الشُروطْ التي يشترط أن يتمكن الشخص من خلالها من دفع المعاش الضماني، وإليك هذه الشُروطْ، وهِيْ كالتالي

يجب ألا يقيم صاحب المعاش فِيْ ملجأ حكومي أو مركز رعاية.

أن تكون مقيمًا بالكامل فِيْ المملكة وتحمل الجنسية السَعُودِيْة، باستثناء هذا الشرط بالنسبة للمرأة غير السَعُودِيْة التي تزوجت سعوديًا، وكذلك للأرملة والمطلقات غير السَعُودِيْة التي لديها أبناء سعوديين وأبناء الأرامل والسعوديين. المطلقة التي تزوجت من غير السعودي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأرامل والأيتام الذين يحملون بطاقات التنقل.

ألا تتجاوز الأرباح المحسوبة الحد الأدنى للمعاش وهُو 1100 ريال للمُعالين و 550 ريالاً للمُعالين.

الالتزام بكافة الشُروطْ والأنظمة المعلنة من قبل الوزارة والمتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية لجميع الأطفال، وضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية للأشخاص الأكفاء فِيْ الأسرة.

لا يؤثر فرد العائلة الذي يكون خارج المدينة للدراسة على الأهلية.

إذا كان المعيل لديه عدة عائلات وليس عائلة واحدة، يتم تقديم الدعم لكل أسرة منفصلة.

موقع الجدارة القديمة

وأوضحت الوزارة موقف المستفِيْدين السابقين بأن الرواتب ستدفع على أساس منتظم مع بداية كل شهر، وتعمل الوزارة حاليا على توحيد تاريخ صرف راتب الضمان المطور لجميع المستفِيْدين سواء كانوا جدد. أو حتى الحاليين والقدامى، وللمتقدمين الحق فِيْ متابعة الطلب من خلال منصة الدعم.