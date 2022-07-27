تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 السبب والإجراء المطلوب

قد يكون التأخير فِيْ الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور واستمرار الطلب قيد الدراسة على منصة الحماية والدعم الاجتماعي راجعاً إلى سبب يتعلق بالمعيلين، وقد أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إضافة جميع الأفراد المقيمين فِيْ نفس الأسرة فِيْ ملف العائل الموحد الذي تم تحديده، ولكن هناك فرق بين المعالين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر أو أكبر، ومن لم يبلغوا هذا العمر، وسيتم توضيح ذلك فِيْ المقال كسبب. سبب تأخر دراسة الطلب وبالتالي تأخر الأهلية والأهلية، كَمْا يمكن من خلال المقال الحصول على رَابِطْ للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

مطور تأخر الأهلية للضمان الاجتماعي

بادئ ذي بدء، نود أن نوضح أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على المرسوم الملكي النبيل للقادة الحكَمْاء بهدف تقديم الدعم الكافِيْ للمواطنين الأكثر احتياجًا. الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية لأبناء الدولة بما يتوافق مع أهداف الرؤية الرشيدة 2030 للمملكة.

أتاحت الوزارة لجميع المواطنين دون استثناء التقدم للحصول على نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وبعد استكَمْال التسجيل فِيْ الضمان المطور 1443، تبدأ اللجنة المختصة بدراسة الطلبات لبدء عملها لقبول من تنطبق عليهم الشُروطْ. شُروطْ الأهلية، ورفض من لا تنطبق عليهم الشُروطْ مع ذكر سبب الرفض وعدم أهليتهم للحساب فِيْ البوابة.

لكي يحصل مقدم الطلب على قرار القبول فِيْ برنامج دعم مستفِيْدي الضمان الاجتماعي المطور، يجب عليه استكَمْال جميع البيانات فِيْ الملف الموحد حتى تكتمل النسبة بنسبة 100٪ ببيانات صحيحة وصحيحة تعكس الواقع، مع مراعاة ملاحظة ذلك هناك أسباب قد تؤخر تحويل المزايا، مثل الفشل فِيْ التحقق من رقم الحساب المصرفِيْ الدولي (IBAN) بنجاح، وأسباب أخرى. قد تعمل على تأخير إصدار الأهلية لمقدم الطلب، وهذا هُو محور حديثنا، حيث تأخرت الأهلية للسبب شرح مثل هذا.

سبب التأخير فِيْ استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

عند طلب الضمان الاجتماعي من خلال منصة الضمان المطورة، يجب على المعيل أن يضيف فِيْ ملفه الموحد جميع الأشخاص الذين يقيمون معه فِيْ نفس المنزل، وهنا الفرق فِيْ البرنامج بين المعالين حسب العمر، كَمْا هُو موضح أدناه

شركة تابعة تحت سن 18 تتم إضافة بياناتك عند تقديم طلبك دون موافقتك.

المعال الذي يزيد عمره عن ثمانية عشر عامًا بعد الانتهاء من إدخال بياناته، يرسل النظام رسالة نصية إلى المعال تشير إلى أنه يجب عليه إدخال حساب الضمان الاجتماعي الخاص به لقبول الجمعية باعتبارها تابعًا لمزود الأسرة.

فِيْ حالة عدم قيام القاصر الذي يقل عمره عن 18 عامًا بتسجيل الدخول إلى منصة الضمان التي طورها المعال لإكَمْال البيانات المطلوبة وقبول أنه أو أنها تنتمي إلى رب الأسرة، فإن دراسة الأهلية لجميع أفراد الأسرة سوف يتم تأجيلها. حتى يتم الحصول على الموافقة منك، حيث أن عدم ارتباط الفرد برب الأسرة هُو سبب التأخير فِيْ الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث ستظهر الحالة بجوار هذه الميزة كـ “قيد التحقق”.

الإجراءات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة التأخير فِيْ الأهلية بسبب المعالين

فِيْ حالة التأخر فِيْ دراسة الأهلية لمقدم الطلب وعائلته، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الرئيسي للمستفِيْد، ومن ثم الاطلاع على حالة الطلب لمعرفة عدد المعالين المشمولين بالطلب، وإذا كان هناك انخفاض فِيْ رقمك، يجب عليك التأكد من موافقة جميع المعالين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من حسابك على المنصة.

يتم تأكيد المعلومات واستكَمْال البيانات المفقودة عن طريق الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر بوابة الوصول الوطنية الموحدة، ثم ملء بيانات أبشر الخاصة بهم، وسيتم نقلها مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للشبكة الاجتماعية. نظام أمني لة وتأكيد البيانات.

وبالتالي، فقد تم الاتفاق على قبول الجمعية على أنها تابعة لرب الأسرة، وهذا سوف يسرع من عملية دراسة الطلب، حيث أن الطلب قبل موافقة المعال يعتبر غير مكتمل حتى يتم دراسته من قبل اللجنة، لذلك يجب على كل معال تأكيد البيانات والموافقة عليها بعد تقديم المستفِيْد الأساسي حتى لا يكون هناك تأخير فِيْ أهلية الضمان الاجتماعي المطورة لتطبيقك.

ربط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أتاحت الوزارة منصة الحماية والدعم الاجتماعي لاستقبال الطلبات من نظام الضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال المنصة يمكن تقديم طلب جديد فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، ومراقبة حالة الطلب والتشاور حول الأهلية والأهلية. يمكن الحصول على رَابِطْ إدخال القيمة الجديدة من خلال ما يلي

رَابِطْ تسجيل دخول مطور الضمان الاجتماعي (sbis.hrsd.gov.sa).

نتائج استحقاق الدفعة الثامنة الجديدة للضمان الاجتماعي

تماشياً مع مواعيد الإعلان عن نتائج الأهلية والأهلية للمتقدمين الجدد والمؤهلين فِيْ الأقساط السابقة، من المقرر أن تعلن إدارة الموارد البشرية عن نتائج الأهلية للدفعة الثامنة من يوليو 2022 م خلال الأسبوع الحالي، وبمجرد إصدار نتائج التأهِيْل من قبل اللجنة، سيتم إخطار المتقدمين الذين تمت دراسة أهليتهم هذا الشهر عن طريق رسالة نصية إلى الهاتف المحمول. يشمل المسجل فِيْ النظام نتيجة الأهلية، إما عن طريق القبول أو عدم التأهِيْل.

من الممكن أيضًا التحقق من حالة الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره باستخدام رقم الهُوية وكلمة المرور من خلال حساب الضمان الاجتماعي الخاص بك عن طريق اتباع الرَابِطْ المرفق.