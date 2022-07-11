تأرجح سعر النفط مع توازن شح المعروض مقابل مخاوف الركود

كانت أسعار النفط غير مستقرة يوم الاثنين، مع ارتفاع خام برنت بسبب مخاوف بشأن الإمدادات.

بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع تقييم المتداولين لمخاوف العرض مقابل المخاوف بشأن الركود أو القيود التي تفرضها الصين بسبب COVID-19 الذي أضر بالطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلَّى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش.

لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تراجعت 15 سنتا أو 0.1 بالمئة إلَّى 104.64 دولار للبرميل.

كان التداول ضعيفًا بسبب عطلة عامة فِيْ أجزاء من جنوب شرق آسيا.

وسجلت عقود الخامين تراجعا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلَّى ركود وهِيْمنت على الطلب على النفط السوق.