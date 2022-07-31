تأزم سوق العمل فِيْ أميركا يواصل الضغط على الأجور مع ارتفاع التضخم

لقد ارتفع بقوة فِيْ الربع الثاني، حيث عززت أزمة سوق العمل نمو الأجور، مما قد يؤدي إلَّى ارتفاع التضخم ويعطي مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي دفعة إضافِيْة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أخرى، يوم الجمعة، تسارع إنفاق المستهلكين فِيْ يونيو، رغم أن هذا الارتفاع مرتبط بزيادة فِيْ سعر البنزين إلَّى جانب مجموعة من السلع والخدمات الأخرى، مع ارتفاع الأسعار الشهرية إلَّى أعلى مستوياتها منذ عام 2005. ساهم ارتفاع التضخم فِيْ انكَمْاش الاقتصاد بنسبة 1.3 فِيْ المائة فِيْ النصف الأول من هذا العام، مما جعله على شفا الانكَمْاش.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر تكلفة التوظيف ارتفع 1.3 بالمئة فِيْ الربع الرابع بعد تسارعه بنسبة 1.4 بالمئة فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 1.2 بالمئة.

ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي بعد ارتفاعها بنسبة 4.5٪ فِيْ الربع الأول. ومع ذلك، أدى التضخم إلَّى تآكل المكاسب.

وانخفضت تكاليف العمالة المعدلة حسب التضخم 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

يعتبر صانعو السياسات والاقتصاديون أن مؤشر تكلفة التوظيف هُو أحد أفضل مقاييس الركود فِيْ سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.

كان الارتفاع فِيْ تكاليف العمالة مدفوعا إلَّى حد كبير بمكاسب الأجور القوية. وقفزت الأجور والرواتب 1.4٪ بعد ارتفاعها 1.2٪ فِيْ الربع الأول. كَمْا ارتفع بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي.